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Messi bị thẻ vàng thứ 5, nhưng vì sao giải Mỹ vẫn không treo giò theo luật?

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Dù nhận thẻ vàng thứ 5 tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) mùa này, Lionel Messi vẫn không bị treo giò. Nguyên nhân đến từ một điều khoản đặc biệt trong quy định kỷ luật của giải đấu, nhằm khuyến khích cầu thủ thi đấu fair-play.

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Messi thoát án treo giò nhờ luật đặc biệt của bóng đá Mỹ - Ảnh: REUTERS

Trong trận Inter Miami hòa FC Cincinnati 2-2 ngày 28-10 (giờ Mỹ), Messi nhận thẻ vàng ở phút 44 sau tình huống phạm lỗi với Samuel Gidi. Trọng tài Armando Villarreal lập tức rút thẻ cảnh cáo, bất chấp phản ứng không hài lòng của siêu sao Argentina.

Đây là thẻ vàng thứ 5 của Messi tại MLS 2026, sau 4 lần bị cảnh cáo trong các trận gặp Colorado Rapids, Orlando City, Nashville SC và Atlanta United.

Theo quy định thông thường của MLS, một cầu thủ tích lũy đủ 5 thẻ vàng sẽ bị treo giò một trận và phạt 250 USD. Tuy nhiên, Messi lại không phải chịu bất kỳ án phạt nào từ việc tích lũy thẻ lần này.

Nguyên nhân nằm ở điều khoản mang tên Good Behavior Incentive (cơ chế khuyến khích hành vi tốt) trong quy định chính thức của MLS.

Theo đó, mỗi khi một cầu thủ ra sân trong 5 trận liên tiếp mà không nhận thẻ vàng, thẻ đỏ hoặc án kỷ luật bổ sung, người đó sẽ được trừ một thẻ vàng khỏi tổng số thẻ tích lũy dùng để xét án treo giò.

Chẳng hạn, một cầu thủ đã nhận 3 thẻ vàng nhưng sau đó trải qua 5 trận liên tiếp không bị kỷ luật sẽ chỉ còn 2 thẻ tính vào ngưỡng treo giò. Nếu tiếp tục thi đấu thêm 5 trận sạch thẻ, cầu thủ này lại được giảm 1 thẻ nữa.

Tuy nhiên, mỗi cầu thủ chỉ được hưởng quyền lợi này tối đa 3 lần trong giai đoạn đấu vòng tròn của một mùa giải. Số thẻ tích lũy cũng không thể giảm xuống dưới 0.

Đáng chú ý, Messi đã hai lần đáp ứng điều kiện trên trong mùa giải 2026. Lần đầu diễn ra giữa hai trận gặp Orlando City và Nashville, còn lần thứ hai nằm trong quãng thời gian từ trận gặp Nashville đến trận gặp Atlanta United.

Nhờ đó, Messi được trừ tổng cộng 2 thẻ vàng. Nói cách khác, dù thực tế nhận 5 thẻ, siêu sao 39 tuổi chỉ có 3 thẻ được tính vào ngưỡng treo giò.

Điều này đồng nghĩa Messi vẫn đủ điều kiện ra sân khi Inter Miami gặp New England Revolution ngày 1-11 (giờ Mỹ).

Quy định trên được MLS áp dụng chung cho tất cả cầu thủ, không phải ngoại lệ dành riêng cho Messi. Mục đích là khuyến khích các cầu thủ duy trì tinh thần thi đấu đúng luật trong thời gian dài, thay vì chỉ cộng dồn thẻ phạt suốt mùa giải.

Việc Messi thoát án treo giò cũng là tin vui với Inter Miami trong cuộc đua thứ hạng cuối mùa. Đội bóng đang đứng thứ ba miền Đông với 56 điểm, kém New England Revolution 2 điểm, dù cả hai đã giành quyền vào vòng play-off.

Trái lại, đây có lẽ là tin không vui với Ronaldo - người cũng đang chịu sức ép lớn từ Messi trong cuộc đua đến cột mốc 1.000 bàn thắng.

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    Chủ đề: MLS Inter Miami Ronaldo thẻ vàng Mỹ

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