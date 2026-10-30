Ronaldo lập hat-trick thứ 57, chỉ còn 15 bàn sẽ chạm kỷ lục 1.000 bàn thắng

Ronaldo lập hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp - Ảnh: Goal.com

Ở trận đấu này, Al-Kholood Club nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 16 do công của tiền đạo người Pháp Julien Domingues. Sau đó Angelo Gabriel và Sadio Mane đã lần lượt nổ súng ở các phút 24, 38 để giúp Al Nassr dẫn lại 2-1. Trước khi kết thúc hiệp một, Julien Domingues sút thành công quả phạt đền giúp Al-Kholood Club gỡ hòa 2-2 phút 45+2.

45 phút của hiệp hai đã chứng kiến sự thăng hoa của Ronaldo khi anh có được cú hat-trick chỉ sau 15 phút. Đầu tiên là ở phút 66, các cầu thủ Al Nassr có pha phối hợp rất đẹp mắt trước khi Felix chuyền ngang dọn cỗ cho Ronaldo sút vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-2.

Đến phút 72, Felix lại có pha xử lý lắt léo trước khi tạt bóng để Ronaldo đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 4-2 cho Al Nassr. Cuối cùng ở phút 81, Sadio Mane nỗ lực đi bóng vượt qua cả thủ môn đối thủ và chuyền ngang cho Ronaldo dứt điểm hoàn tất cú hat-trick.

Tiền đạo Julien Domingues cũng có được cú hat-trick cho riêng mình với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 3-5 cho Al-Kholood Club ở phút 90+4.

Với cú hat-trick này, Ronaldo đã có tổng cộng 985 bàn thắng, chỉ kém kỷ lục 1.000 bàn có 15 bàn. Đây cũng là hat-trick thứ 57 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Với chiến thắng này, Al Nassr vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 28 điểm, bằng với đội đầu bảng Al Qadsiah.