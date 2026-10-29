Kết quả, bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 29-10

Kết quả Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 29-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trên thực tế, các đội mạnh đều giành được chiến thắng. Tuy nhiên mọi chuyện lại không hề dễ dàng đối với họ. Trong đó trận derby giữa hai đội chủ nhà là Công An TP.HCM và TP.HCM thu hút rất nhiều sự chú ý, với đông đảo khán giả đam mê bóng chuyền.

Tại đây, đội bị đánh giá yếu hơn là CLB TP.HCM lại chơi xuất thần, gây ra nhiều sóng gió. Công An TP.HCM với lực lượng mạnh hơn vẫn giành chiến thắng, nhưng lại đánh rơi 1 set đầy bất ngờ trước sự kiên cường của đội bóng cùng thành phố. Cụ thể thì đội bóng ngành công an có được tỉ số 3-1 (25-17, 18-25, 25-21, 25-16).

Với CLB TP.HCM, màn thể hiện này có ý nghĩa quan trọng để họ tự tin đua trụ hạng trong thời gian tới.

Một bất ngờ khác đến ở trận đấu giữa Biên Phòng và Đà Nẵng. Đội bóng quân đội đã toàn thắng cả 8 trận từ đầu giải để giữ vững ngôi đầu. Nhưng rồi họ lại bất ngờ thua tới 2 set trước Đà Nẵng, đội bóng cũng đang chật vật trong nhóm trụ hạng.

Chiến thắng 3-2 (25-21, 22-25, 23-25, 25-18, 15-9) khiến cho Biên Phòng chỉ giành được 2 điểm trận này. Dù vậy, họ vẫn giữ được ngôi đầu nhờ thành tích toàn thắng cả 9 trận.

Trong khi đó khu vực giữa bảng xếp hạng tiếp tục có sự thay đổi. Hà Nội không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Sanest Khánh Hòa 3-0 (25-19, 25-23, 25-20). Trong khi đó LPBank Ninh Bình để thua trước một Thể Công quá mạnh với tỉ số 1-3 (17-25, 25-23, 21-25, 16-25). Điều này đồng nghĩa với việc 2 đội tiếp tục đổi chỗ cho nhau. Hà Nội lấy lại vị trí hạng 4, trong khi LPBank rơi xuống đứng hạng 5.

Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sẽ tạm nghỉ trong ngày 30-10, và sẽ trở lại thi đấu vào ngày 31-10.

Bảng xếp hạng ngày 29-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ