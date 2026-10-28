Kết quả, bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam quốc gia ngày 28-10

Kết quả Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 28-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Mở màn cho vòng 2 của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 là trận đấu giữa Thể Công và Hà Nội. Đội bóng thủ đô nổi lên thành hiện tượng thú vị của giải năm nay, và đang cạnh tranh cho vị trí trong top 4.

Tuy nhiên, Thể Công với truyền thống lâu đời cùng với việc sở hữu 2 ngoại binh chất lượng là Rivan Nurmulki (Indonesia), Anthony Cherfan (Mỹ) đã có ngày thi đấu trên cơ.

Sau khi thua ở set đầu 18-25, đội bóng quân đội vùng lên và có phần áp đảo, thắng lại với các tỉ số 25-18, 26-24, 25-23 để giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Ở trận đấu tiếp theo, LPBank Ninh Bình không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Đà Nẵng đang chật vật trong nhóm trụ hạng. Đội bóng "cố đô" có được thắng lợi dễ dàng 3-0 (25-21; 25-18; 25-22).

Đương kim vô địch là Biên Phòng tiếp tục thể hiện sự áp đảo, bằng việc đánh bại TP.HCM cũng với tỉ số 3-0 (25-13; 25-16; 25-22). Họ tiếp tục duy trì vị thế là đội duy nhất bất bại, với thành tích toàn thắng cả 8 trận.

Sau màn so tài này là buổi lễ khai mạc, rồi đến lượt chủ nhà Công An TP.HCM ra sân. Với lực lượng mạnh áp đảo, họ cũng có được trận thắng đơn giản trước Sanest Khánh Hòa với tỉ số 3-0 (25-16, 25-15, 25-19).

Như vậy đến lúc này, chỉ có khu vực giữa bảng xếp là xáo trộn. Cụ thể thì LPBank Ninh Bình leo lên vị trí thứ 4, đẩy Hà Nội xuống thứ 5.

Các vị trí nhất, nhì, ba vẫn lần lượt thuộc về Biên Phòng, Công An TP.HCM và Thể Công. Ba vị trí cuối vẫn là TP.HCM, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa.

Bảng xếp hạng ngày 28-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ