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Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 28-10

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngày 28-10, vòng 2 của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 28-10 - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 28-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trận mở màn của giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 là cuộc đọ sức giữa Thể Công và Hà Nội lúc 12h. Năm nay, đội bóng thủ đô bất ngờ nổi lên với những kết quả bất ngờ.

Ở vòng 1, Hà Nội chen chân vào top 4 với thành tích 4 thắng, 3 thua. Trong đó, các thất bại của họ đều đến từ những trận đấu với các đội quá mạnh là Biên Phòng, Thể Công và Công An TP.HCM. Ở màn tái đấu này, Thể Công vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng chắc chắn không thể chủ quan trước một Hà Nội đang hưng phấn.

Đến 14h30 là trận đấu giữa LPBank Ninh Bình và Đà Nẵng. Đội bóng "cố đô" vẫn đang nỗ lực bám đuổi để chen chân vào top 4. Họ được đánh giá đủ sức vượt qua một Đà Nẵng vốn không sở hữu lực lượng quá mạnh.

Lúc 17h, đương kim vô địch Biên Phòng sẽ chạm trán TP.HCM. Tại vòng 1, đội bóng quân đội là đội duy nhất bất bại, khi có thành tích toàn thắng cả 7 trận. Trong khi đó, TP.HCM rơi vào nhóm trụ hạng. Nhưng sang vòng 2, họ có được sự bổ sung chất lượng từ 2 ngoại binh là Armin Afshin Far (Iran) và Chan Veasna (Campuchia), hứa hẹn tạo ra khó khăn cho nhà đương kim vô địch.

Cuối cùng là cuộc so tài giữa chủ nhà Công An TP.HCM và Sanest Khánh Hòa lúc 20h. Với lực lượng mạnh và nhiều tham vọng, đội bóng ngành công an hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 28-10 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng hiện tại của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. 4 đội đầu bảng sẽ tiến vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi đội 4 xếp dưới phải đua trụ hạng. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 7 đến 8-11.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 28-10 - Ảnh 3.Công An TP.HCM phá thế thống trị của Biên Phòng tại Cúp Hùng Vương

Tối 26-4, tại chung kết Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026, Công An TP.HCM trở thành nhà vô địch khi vượt qua Biên Phòng.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Biên Phòng nhà thi đấu Phú Thọ bóng chuyền bóng chuyền nam

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