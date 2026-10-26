Binh chủng Thông tin vô địch Giải bóng chuyền nữ Cúp Phân bón Cà Mau 2026

Đại diện PVCFC, ông Triệu Thanh Tùng - Giám đốc Khu vực Tây Nam Bộ (hàng đầu tiên thứ 2 từ trái qua) trao thưởng Giải nhất cho Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 - Ảnh: DNCC

Ngày 25-10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, vòng 2 và vòng chung kết nội dung nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ - Cúp Phân bón Cà Mau 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19.

Binh chủng Thông tin lần thứ 13 đăng quang

Trận chung kết giữa Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 và Hà Nội Tasco Auto thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều có phong độ tốt ở vòng bán kết. Hà Nội Tasco Auto lần đầu góp mặt ở trận tranh chức vô địch, trong khi Binh chủng Thông tin trở lại chung kết sau 5 năm.

Ở vòng bảng mùa này, Hà Nội Tasco Auto từng thắng Binh chủng Thông tin trong cả hai lần đối đầu, đều với tỉ số 3-2. Tuy nhiên, tại trận chung kết, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 3-1 với các tỉ số 27-25, 25-17, 16-25 và 25-19.

Chiến thắng giúp Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 lập kỷ lục lần thứ 13 đăng quang tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia.

Hà Nội Tasco Auto khép lại hành trình tranh tài đầy nỗ lực tại mùa giải năm nay với Giải nhì - Ảnh: DNCC

Khởi tranh từ ngày 14-10 tại Vĩnh Long, vòng 2 và vòng chung kết nội dung nữ có sự tham gia của 8 câu lạc bộ. Giải đấu tạo cơ hội để các đội cạnh tranh thành tích, đồng thời giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm thi đấu và nâng cao chuyên môn.

Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam

Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, là nhà tài trợ kim cương của giải đấu năm nay. Doanh nghiệp bắt đầu đồng hành cùng bóng chuyền Việt Nam từ năm 2014.

Hơn một thập kỷ Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng Bóng chuyền Việt Nam - Ảnh: DNCC

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Phân Bón Cà Mau mở rộng sự đồng hành sang Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam tại các giải đấu quốc tế. Từ sân chơi quốc nội đến đấu trường khu vực và châu lục, doanh nghiệp tiếp tục sát cánh cùng các vận động viên trên hành trình nâng cao thành tích và khẳng định vị thế bóng chuyền Việt Nam.

Khép lại vòng 2 và vòng chung kết nội dung nữ Cúp Phân bón Cà Mau 2026, những khoảnh khắc đăng quang và tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Với Phân Bón Cà Mau, đồng hành cùng thể thao không chỉ là hoạt động tài trợ mà còn là cách lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và khát vọng vươn lên. Đây cũng là những giá trị gắn liền với hành trình phát triển của doanh nghiệp.