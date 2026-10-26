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Bảng xếp hạng chung cuộc Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Từ vị trí thứ 4 sau vòng bảng, Binh chủng Thông tin đã thi đấu bùng nổ để lên ngôi vô địch Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026.

Bảng xếp hạng chung cuộc Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 khép lại với chức vô địch đầy thuyết phục của Binh chủng Thông tin vào tối 25-10.

Chỉ đứng thứ 4 sau giai đoạn vòng bảng, đội bóng áo lính đã thể hiện bản lĩnh ở giai đoạn quyết định. Họ lần lượt đánh bại HCĐG Lào Cai 3-0 tại bán kết và Hà Nội 3-1 trong trận chung kết để bước lên ngôi cao nhất.

Trong khi đó, vị trí á quân của Hà Nội cũng là thành tích đáng ghi nhận. Dù chỉ là tân binh, đội bóng thủ đô được đầu tư mạnh mẽ và nhanh chóng khẳng định sức cạnh tranh.

Thất bại ở chung kết để lại tiếc nuối, nhưng tấm huy chương bạc vẫn là kết quả chấp nhận được. Hà Nội cần thêm thời gian hoàn thiện lực lượng, tích lũy kinh nghiệm để hướng đến chức vô địch trong tương lai.

Bảng xếp hạng chung cuộc Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 - Ảnh 3.

Binh chủng Thông tin (áo đỏ) lên ngôi vô địch sau 5 năm chờ đợi - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Đứng thứ 3 là VTV Bình Điền Long An. Đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn khi không có lực lượng mạnh nhất, thậm chí một số VĐV chưa bình phục chấn thương vẫn phải thi đấu. Vì vậy, việc duy trì vị trí trong top 3 là nỗ lực đáng khen ngợi.

Trái ngược với đó, HCĐG Lào Cai gây thất vọng lớn. Sau khi dẫn đầu vòng bảng, đội bóng này lại liên tiếp nhận hai thất bại 0-3 trước Binh chủng Thông tin ở bán kết và VTV Bình Điền Long An trong trận tranh hạng 3, qua đó chỉ xếp thứ 4 chung cuộc.

Ở nhóm dưới, XMLS Thanh Hóa đứng thứ 5, tiếp đến là LPBank Ninh Bình ở vị trí thứ 6. Đây là kết quả không như kỳ vọng của LPBank Ninh Bình, đội bóng từng được đánh giá cao về lực lượng. VietinBank kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7.

Cuối cùng, Geleximco Hưng Yên đứng chót bảng khi chỉ giành duy nhất một chiến thắng trong suốt giải đấu. Thành tích nghèo nàn khiến đội bóng này phải nhận suất xuống hạng.

Bảng xếp hạng chung cuộc Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 - Ảnh 3.Đánh bại Hà Nội, Binh chủng Thông tin lần thứ 13 vô địch bóng chuyền nữ quốc gia

Tối 25-10, trong trận chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng thuyết phục trước tân binh Hà Nội để lên ngôi vô địch.

 

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Binh chủng Thông tin bảng xếp hạng Bóng chuyền bóng chuyền nữ

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