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Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Các cô gái của đội Binh chủng Thông tin đã có những phút giây xinh đẹp, rạng rỡ khi giành chức vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026.

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 1.

Binh chủng Thông tin với chức vô địch quốc gia 2026 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tối 25-10, tại chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, Binh chủng Thông tin giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Hà Nội. Kết quả này giúp đội bóng "áo lính" có lần thứ 13 trong lịch sử lên ngôi. Họ cũng đã phải chờ tới 5 năm mới lại bước lên bục cao nhất của giải đấu này.

Với bề dày truyền thống lâu đời cùng bảng thành tích đồ sộ, Binh chủng Thông tin là một trong số các đội có đông đảo người hâm mộ nhất cả nước. Vì vậy mà ngay sau trận đấu, các VĐV lập tức bị vây kín bởi khán giả có mặt tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long.

Các cô gái cũng tranh thủ tạo dáng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những ngôi sao nổi tiếng như Kiều Trinh, Lâm Oanh, Quỳnh Hương... liên tục được xin chụp ảnh, xin chữ ký.

Khi trả lời phỏng vấn, đội trưởng Kiều Trinh chia sẻ: "Chúng tôi rất vui với chức vô địch này, sau khi đã trải qua nhiều năm không thể lên ngôi. Xin cảm ơn những người hâm mộ nhiệt thành, đã luôn ủng hộ trong suốt thời gian qua".

Với danh hiệu này, Binh chủng Thông tin nhận được số tiền thưởng là 500 triệu đồng. Đội hạng nhì là Hà Nội nhận 300 triệu đồng và đội hạng ba là VTV Bình Điền Long An nhận 200 triệu đồng. Giải phong cách được trao cho HCĐG Lào Cai, với số tiền là 100 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân. Trong đó, danh hiệu "VĐV tấn công xuất sắc" thuộc về Temi Thomas-Ailara, ngoại binh người Mỹ đã đóng góp rất nhiều điểm số trên hành trình vô địch của Binh chủng Thông tin.

"Chuyền hai xuất sắc" cũng thuộc về đội bóng "áo lính", với người được xướng tên là Đoàn Thị Lâm Oanh. Năm nay cô không được triệu tập lên tuyển quốc gia vì có thời điểm đánh rơi phong độ. Nhưng trong giai đoạn quyết định, VĐV sinh năm 1998 thể hiện được đúng đẳng cấp giúp đội nhà đăng quang.

Cuối cùng là danh hiệu "VĐV phòng thủ xuất sắc" thuộc về libero Nguyễn Khánh Đang của Hà Nội.

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 2.

Niềm vui của các cô gái Binh chủng Thông tin khi trận đấu kết thúc - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 3.

"Hoa khôi bóng chuyền" Kiều Trinh hạnh phúc bên người thân - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 4.

Kiều Trinh là một trong số những VĐV được người hâm mộ "chăm sóc" kỹ nhất - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 5.

Nét rạng rỡ của chủ công Nguyễn Thị Phương. Ở giai đoạn 2, cô không thi đấu nhiều nhưng luôn để lại dấu ấn mỗi khi được vào sân - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 6.

Chủ công trẻ 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương cũng thu hút sự chú ý. Đây là năm bước ngoặt khi cô có lần đầu được lên tuyển quốc gia rồi sau đó vô địch quốc gia cùng Binh chủng Thông tin - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 11.

Niềm hạnh phúc của Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, khi cô có một năm bùng nổ, chói sáng để góp công mang về chức vô địch - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 7.

Ngoại binh Thomas-Ailara vui vẻ trả lời phỏng vấn sau chức vô địch - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 8.

Phụ công Nguyễn Như Quỳnh tươi tắn ôm hoa do người hâm mộ tặng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 10.

Chuyền hai trẻ Lại Khánh Huyền tận hưởng niềm vui khi được góp mặt trong đội một rồi vô địch cùng Binh chủng Thông tin - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 9.

Các VĐV nhận danh hiệu cá nhân. Từ trái sang: Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Thomas-Ailara - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ngắm các 'chân dài' bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin rạng rỡ ngày vô địch - Ảnh 12.VĐV bóng chuyền 17 tuổi Thái Lan khóc nức nở khi rớt hạng tại Việt Nam

Sau khi chào khán giả, VĐV người Thái Lan Natchaya Tahae của đội bóng chuyền nữ Geleximco Hưng Yên rơi lệ vì không thể trụ hạng thành công.

 

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    Chủ đề: chân dài Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin Bóng chuyền

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