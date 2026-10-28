Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM - dự lễ khai mạc vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 - Ảnh: HVF

Vòng 2 và vòng chung kết của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. Tám đội bóng sẽ tiếp tục tranh tài để xác định thứ hạng chung cuộc của họ tại giai đoạn vòng bảng.

Bốn đội đầu bảng đoạt vé vào vòng chung kết đua vô địch. Bốn đội đứng chót phải tranh suất duy nhất để trụ hạng. Tại vòng 2, CLB Công An TP.HCM là đơn vị chủ nhà.

Lễ khai mạc diễn ra tối 28-10 ngắn gọn, súc tích nhưng đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, kết hợp với ánh sáng được đầu tư bài bản.

Hình ảnh đội chủ nhà Công An TP.HCM tại lễ khai mạc - Ảnh: CLB CÔNG AN TP.HCM

Trong bài phát biểu, Đại tá Lê Công Anh - Phó giám đốc Công an TP.HCM - chia sẻ: "Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào bóng chuyền cũng như hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn cho người hâm mộ.

Được giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức giải đấu là niềm vinh dự, cũng đồng thời là trách nhiệm của Công an TP.HCM".

Toàn bộ các trận đấu được mở cửa tự do để người hâm mộ đến sân và tận hưởng những trận đấu kịch tính, hấp dẫn.