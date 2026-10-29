Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 29-10

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 29-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tâm điểm chú ý sẽ là trận "derby" giữa Công An TP.HCM và TP.HCM lúc 19h30. Vòng 2 của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia năm nay tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, không khác gì sân nhà của hai đội bóng này.

Vì vậy, lượng người hâm mộ đến xem và cổ vũ hứa hẹn sẽ rất đông. Hiện tại, Công An TP.HCM đang sở hữu lực lượng dày dặn, chất lượng và hứa hẹn sẽ nằm trong top 4 đội dẫn đầu, đoạt vé vào vòng chung kết tranh chức vô địch.

Ngược lại, CLB TP.HCM thì gặp nhiều khó khăn với một lực lượng còn trẻ, non kinh nghiệm. Vì vậy, họ gần như phải nằm trong nhóm đua trụ hạng. Nhưng màn so tài giữa hai đội vẫn thu hút nhiều chú ý, vì đều là niềm tự hào đến từ thành phố mang tên Bác.

Bên cạnh đó thì vào lúc 12h, Thể Công sẽ so tài với LPBank Ninh Bình. Đây là hai đội cạnh tranh cho suất trong top 4, đồng thời cũng sở hữu các ngoại binh chất lượng.

Bên phía Thể Công là Rivan Nurmulki (Indonesia) và Anthony Cherfan (Mỹ), hai tay đập có khả năng tấn công ghi điểm sắc bén. Còn LPBank Ninh Bình thì sở hữu Boy Arnez Arabi, trụ cột không thể thiếu của tuyển quốc gia Indonesia. Ngoài ra họ còn có Batsuuri Battur, chủ công người Mông Cổ sở hữu những pha đập bóng "sấm sét". Cuộc so tài giữa các ngoại binh có thể xem là điểm nhấn của trận đấu này.

Lúc 14h30, đương kim vô địch Biên Phòng hoàn toàn có thể hướng đến trận thắng thứ 9 liên tiếp khi gặp Đà Nẵng. Còn vào lúc 17h là trận đấu giữa Sanest Khánh Hòa và Hà Nội.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. 4 đội đầu bảng sẽ tiến vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi đội 4 xếp dưới phải đua trụ hạng. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 7 đến 8-11.