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Nhiều HLV trưởng và trợ lý bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2026-2027

tác giả
NGUYÊN KHÔI
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NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NAM ANH
NAM ANH

2/3 trận đấu sớm của vòng 6 V-League 2026-2027 có đến 2 HLV trưởng và 2 trợ lý bị cấm làm nhiệm vụ, do đã nhận thẻ đỏ và dính án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Nhiều HLV trưởng và trợ lý bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2026-2027 - Ảnh 1.

HLV Harry Kewell của CLB Hà Nội bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 - Ảnh: HNFC

Vòng 6 V-League 2026-2027 sẽ có 3 trận đấu sớm diễn ra vào ngày 30-10. Đáng chú ý khi có 2 trận đấu chứng kiến đến 2 HLV trưởng và 2 trợ lý bị cấm làm nhiệm vụ. 

Cụ thể, HLV trưởng Harry Kewell (Úc) cùng HLV thể lực Bruno Luis Inarra (Brazil) của CLB Hà Nội bị cấm làm nhiệm vụ trong trận tiếp Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15, do thẻ phạt và án kỷ luật. 

HLV Harry Kewell bị thẻ đỏ do phản ứng trọng tài sau trận thua chủ nhà SHB Đà Nẵng 0-1 ở vòng 5. Còn trợ lý Bruno bị Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do có hành vi phản ứng trọng tài.

HLV trưởng Paulo Foiani (Brazil) cùng cán bộ phân tích kỹ thuật Nguyễn Văn Phong của CLB Bắc Ninh cũng bị cấm làm nhiệm vụ trong trận tiếp đối thủ cùng đua trụ hạng Hoàng Anh Gia Lai trên sân Việt Yên lúc 18h vì thẻ phạt. 

HLV Paulo Foiani và trợ lý Nguyễn Văn Phong đã nhận thẻ đỏ trong trận hòa Thể Công - Viettel 2-2 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5.

Nhiều HLV trưởng và trợ lý bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2026-2027 - Ảnh 2.

HLV Paulo Foiani của CLB Bắc Ninh bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 - Ảnh: VPF

Ngoài 2 HLV trưởng và 2 trợ lý bị cấm làm nhiệm vụ, vòng 6 còn có 7 cầu thủ bị treo giò do thẻ phạt. 

CLB Hà Nội còn vắng trung vệ Nguyễn Anh Tiệp do nhận thẻ đỏ ở trận gặp chủ nhà SHB Đà Nẵng ở vòng 5. Đối thủ Ninh Bình cũng vắng trung vệ Lucas Turci do nhận thẻ đỏ từ vòng 4.

CLB Bắc Ninh vắng tiền vệ Mai Xuân Quyết do nhận thẻ đỏ ở vòng 5 trước Thể Công - Viettel. Đối thủ Hoàng Anh Gia Lai vắng hậu vệ Võ Phước Bảo do nhận thẻ đỏ từ vòng 4.

CLB Công An TP.HCM vắng một lúc 2 cầu thủ là tiền vệ Đức Phú và Leonardo Gomes trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Bình Dương vào ngày 1-11. Đức Phú nhận thẻ đỏ từ vòng 4, còn Leonardo Gomes đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Cầu thủ bị treo giò còn lại là Đoàn Văn Hậu (Công An Hà Nội) trong trận gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là trận cấm thi đấu cuối cùng của hậu vệ 27 tuổi này. 

Trước đó Văn Hậu bị Ban kỷ luật VFF cấm thi đấu 4 trận và phạt 20 triệu đồng, sau pha phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân (Thể Công - Viettel) ở vòng 2.

Nhiều HLV trưởng và trợ lý bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League 2026-2027 - Ảnh 4.CLB TP.HCM chiến thắng ở phút bù giờ

CLB TP.HCM đã thắng Quy Nhơn United 2-1 bằng bàn thắng ở phút 90+3, tại vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027 trên sân Bà Rịa.

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NGUYÊN KHÔI - NAM ANH
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    Chủ đề: CLB Bắc Ninh paulo foiani CLB Hà Nội Harry Kewell Đoàn Văn Hậu

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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