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Thắng đậm Huế, CLB Hưng Yên 'bay lên' đầu bảng

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Tận dụng cú sẩy chân của Thái Nguyên, CLB Hưng Yên thắng đậm đà Huế để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027.


Thắng đậm Huế, CLB Hưng Yên 'bay lên' đầu bảng - Ảnh 2.

CLB Hưng Yên thăng hoa, vươn lên đầu bảng xếp hạng Giải hạng nhất - Ảnh: HYFC

Tối 28-10, CLB Hưng Yên tiếp đón Huế trên sân PVF tại vòng 5 Giải hạng nhất quốc gia. Đại diện cố đô cố thủ từ đầu trận, giữ sạch mành lưới đến hết hiệp một, trước khi vỡ trận ở hiệp hai.

Phút 52, Joseph Khalio bứt tốc đón chọc khe, rê bóng loại bỏ thủ môn ở thế đối mặt, ghi bàn mở tỉ số 1-0.

Phút 56, Nguyễn Đăng Dương lập công với kịch bản gần tương tự, nâng tỉ số lên 2-0.

2 bàn dẫn trước khiến các cầu thủ Hưng Yên thi đấu chùng xuống đôi chút, để cho Huế ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 73 do công của Dương Anh Vũ. Cầu thủ này đón đường chọc khe rồi nhận bóng đối mặt, loại bỏ thủ môn ghi bàn.

Nhưng đó là tất cả những gì Huế làm được trong ngày hàng công CLB Hưng Yên chơi "vào phom". Từ phút 76 đến 81, Hưng Yên có thêm 2 bàn do công của Huỳnh Thế Hiếu và Vũ Minh Hiếu.

Thế Hiếu tận dụng pha xử lý lóng ngóng của hậu vệ Huế, ập vào sút. Trong khi Minh Hiếu cướp được bóng ở gần biên trái (theo hướng tấn công của Hưng Yên), rồi rê vào vòng cấm sút góc hẹp.

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Thắng chung cuộc 4-1, CLB Hưng Yên giành 13 điểm sau 5 trận, vượt qua Thái Nguyên (cùng có 13 điểm) về hiệu số bàn thắng - bại (+15 so với +8) để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027. Ở trận cùng vòng, Thái Nguyên bất ngờ sẩy chân, bị Long An cầm hòa 1-1.

Sau 5 vòng, Hưng Yên và Thái Nguyên đang thể hiện rõ nhất bộ mặt của những ứng viên hàng đầu cho tấm vé lên V-League.

Thắng đậm Huế, CLB Hưng Yên 'bay lên' đỉnh bảng - Ảnh 3.CLB Becamex TP.HCM lần đầu thắng đậm ở Giải hạng nhất

CLB Becamex TP.HCM đã có trận thắng đậm nhất kể từ đầu Giải hạng nhất 2026-2027 khi hạ Thép Cần Thơ 4-0 trên sân nhà ở vòng 5.


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    Chủ đề: CLB Hưng Yên CLB Huế Giải hạng Nhất

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