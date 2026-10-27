CLB Công An Nhân Dân bắt kịp nhóm đua thăng hạng

Trần Đình Tiến (Công An Nhân Dân, áo đỏ) trong trận thắng Lâm Đồng - Ảnh: VPF

Chiều 27-10, ứng viên vô địch CLB Công An Nhân Dân gặp chủ nhà Lâm Đồng trên sân Đà Lạt ở vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027.

Sau bốn vòng đấu, CLB Công An Nhân Dân chỉ giành 7 điểm, hơn tân binh Lâm Đồng có 4 điểm. Trong đó thất bại 1-4 trước chủ nhà Khánh Hòa ở vòng 2 và trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Hưng Yên ở vòng 3 đã khiến CLB Công An Nhân Dân bị các đối thủ cùng đua thăng hạng bỏ lại.

Vì thế thắng đối thủ được đánh giá yếu hơn và không có ngoại binh như CLB Lâm Đồng là mệnh lệnh bắt buộc với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, nếu như không muốn khoảng cách với nhóm đầu bị nới rộng thêm nữa.

Với lực lượng vượt trội, CLB Công An Nhân Dân không khó làm chủ trận đấu và có liền 2 bàn thắng ngay trong hiệp một nhờ công của Trần Đình Tiến.

Phút 26, Trần Đình Tiến tạt bóng từ biên phải trúng lưng Thành Đạt đi luôn vào lưới CLB Lâm Đồng trong sự cản phá bất lực của thủ môn Lâm Nhật. Còn phút 34, Trần Đình Tiến vượt qua trung vệ K Mis rồi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, nâng tỉ số lên 2-0.

Các cầu thủ Công An Nhân Dân ăn mừng bàn thắng trước Lâm Đồng - Ảnh: VPF

Sang hiệp 2, CLB Công An Nhân Dân có cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 66. Tuy nhiên cú đánh đầu chéo góc của tiền đạo cao 2,01m Gonzalo đã bị thủ môn Lâm Nhật bay rướn hết người đẩy bóng cứu thua ngoạn mục cho đội chủ nhà.

Những phút còn lại, CLB Lâm Đồng chơi tốt hơn và tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành CLB Công An Nhân Dân.

Phút 73, Quang Thái dẫn bóng vào vòng cấm trong tình huống phản công nhanh 3 đánh 1. Thay vì phối hợp với đồng đội ở vị trí trống trải, cầu thủ vào sân thay người này lại quyết định đi bóng qua trung vệ Phạm Lý Đức rồi dứt điểm, nên không thắng được sự truy cản.



Nhưng 4 phút sau, CLB Lâm Đồng đã có bàn gỡ 1-2 nhờ sai lầm của đội khách. Thủ môn Đình Triệu lao ra bắt không trúng bóng, để Lê Anh Toàn sút vào lưới trống. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân khách giúp cho CLB Công An Nhân Dân xếp thứ 4 với 10 điểm sau 5 trận để duy trì cuộc đua thăng hạng. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng bằng điểm với 2 đội xếp trên là Becamex TP.HCM (5 trận) và Hưng Yên (4 trận), kém 2 điểm so với đội đầu bảng Thái Nguyên (4 trận).

Trong khi đó CLB Lâm Đồng xếp hạng 11/14 đội với 3 điểm sau 5 trận, chỉ hơn 3 đội cuối bảng từ 1 đến 2 điểm.