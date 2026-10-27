CLB hạng nhất đầu tiên thay HLV

HLV Huỳnh Ngọc San ở buổi ra mắt CLB Long An chiều 26-10 - Ảnh: ANH TUẤN TRẦN

Hôm 26-10, lãnh đạo CLB Long An đã quyết định thay HLV Trịnh Văn Hậu sau thành tích không tốt của đội bóng. Đây là CLB đầu tiên tại Giải hạng nhất 2026-2027 thay HLV trưởng.

Sau 4 trận, CLB Long An chỉ giành có 1 điểm trong trận hòa Thép Cần Thơ 0-0 trên sân nhà ở vòng 2. Còn lại, đội bóng miền Tây thua Công An Nhân Dân 1-2, Hưng Yên 1-3 cùng trên sân khách và thua Khánh Hòa 0-1 trên sân nhà.

Kết quả này khiến CLB Long An xếp áp chót bảng với 1 điểm, chỉ hơn đội chót bảng Phú Thọ về hiệu số. Theo điều lệ, 2 đội xếp cuối cùng Giải hạng nhất 2026-2027 phải xuống chơi ở Giải hạng nhì mùa sau.

Vì thế lãnh đạo CLB Long An buộc phải điều chỉnh ở ban huấn luyện nhằm hy vọng giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Cụ thể, HLV Huỳnh Ngọc San đã được chọn và đã chính thức bắt tay vào công việc vào chiều 26-10.

Tuy nhiên, tân HLV của CLB Long An chỉ trực tiếp cầm quân kể từ vòng 6, trong chuyến làm khách trên sân CLB Quy Nhơn United vào ngày 1-11.

Còn trước mắt, trợ lý Phan Văn Giàu sẽ chỉ đạo CLB Long An ở trận tiếp đội đầu bảng Thái Nguyên, diễn ra vào 15h30 ngày mai (28-10) trên sân Tân An. Lý do là thời gian quá ngắn nên CLB Long An không kịp hoàn tất thủ tục đăng ký HLV trưởng mới với ban tổ chức giải.

Đây là trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn cho đội chủ nhà khi Thái Nguyên đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và là đội duy nhất toàn thắng kể từ đầu giải. Đội bóng xứ chè còn có chân sút Victor Mansaray đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 8 bàn thắng.

HLV Huỳnh Ngọc San là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Long An. Ông từng là trợ lý thân cận của HLV Henrique Calisto trong giai đoạn đội bóng giành 2 chức vô địch V-League liên tiếp 2005 và 2006. Ông sau đó giữ vai trò trợ lý rồi Giám đốc kỹ thuật CLB Long An đến hết V-League 2017.

