CLB Becamex TP.HCM lần đầu thắng đậm ở Giải hạng nhất

Becamex TP.HCM ăn mừng trận thắng đậm nhất kể từ đầu mùa - Ảnh: BHCMFC

Tối 27-10, CLB Becamex TP.HCM đã tiếp Thép Cần Thơ trên sân Bình Dương ở vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027.

Sau thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước đội đầu bảng Thái Nguyên ở lượt trước, CLB Becamex TP.HCM rất cần một chiến thắng trước Cần Thơ để lấy lại tinh thần.

Lợi thế sân nhà và có lực lượng tốt hơn, nhưng CLB Becamex TP.HCM phải chờ đến phút 29 mới có thể ghi bàn mở tỉ số sau cú sút xa của Nguyễn Trần Việt Cường.

Và đến phút 42, đội chủ nhà mới có bàn nâng tỉ số lên 2-0. Thủ môn Dương Văn Cường cản phá được cú sút của Hoàng Vũ Samson, nhưng bất lực nhìn Daniel Dos Anjos sút bồi vào lưới trống.

Sang hiệp 2, CLB Becamex TPHCM tiếp tục duy trì sức ép và có thêm 2 bàn thắng.

Nỗ lực ngăn cản đường căng ngang của Dos Anjos hướng đến Hoàng Vũ Samson khiến hậu vệ Đặng Khánh Duy đá phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 75.

Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo vào sân thay người Bùi Văn Bình ghi bàn đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB Becamex TP.HCM.

Tỉ số lẽ ra còn cao hơn nữa nếu như các chân sút chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn. Một mình chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã bỏ lỡ không dưới 6 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, 4-0 cũng là quá đủ để thầy trò HLV Gerard Albadalejo có trận thắng cách biệt lớn nhất kể từ đầu mùa.

Ba điểm ở trận này cũng giúp CLB Becamex TP.HCM tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 10 điểm sau 5 trận, tạo sức ép lên 2 đội dẫn đầu Thái Nguyên (12 điểm) và Hưng Yên (10 điểm) trước khi cả hai ra sân thi đấu vào ngày mai (28-10).