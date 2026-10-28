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CLB Thái Nguyên bị đội bóng không có HLV trưởng cầm hòa

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội đầu bảng Thái Nguyên đã bị CLB Long An ngắt chuỗi trận toàn thắng khi hòa 1-1 ở vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027. Đáng nói, CLB Long An còn không có HLV trưởng ở trận này.

CLB Thái Nguyên bị đội bóng không có HLV trưởng ngắt chuỗi toàn thắng - Ảnh 1.

Victor Mansaray (áo đỏ) cùng CLB Thái Nguyên bị chủ nhà Long An cầm hòa - Ảnh: VPF

Chiều 28-10, CLB Long An tiếp đội đầu bảng Thái Nguyên trên sân nhà ở vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027. 

Trước trận đấu này, CLB Long An xếp áp chót bảng xếp hạng với 1 điểm sau 4 trận. Còn CLB Thái Nguyên dẫn đầu giải với 4 trận toàn thắng. 

Kết quả không tốt buộc CLB Long An phải thay HLV Trịnh Văn Hậu bằng Huỳnh Ngọc San trước vòng 5. Tuy nhiên do thời gian quá ngắn, nên thủ tục thay đổi HLV trưởng chưa được ban tổ chức giải chấp nhận. Vì thế đội ra sân mà chỉ có trợ lý Phan Văn Giàu trực tiếp chỉ đạo. 

Dù vậy, CLB Long An lại khởi đầu trận đấu khá tốt trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Phút thứ 7, thủ môn Phan Đình Vũ Hải đã phải bay người cứu thua cho CLB Thái Nguyên sau pha cứa lòng vào góc xa của tiền đạo Cù Nguyễn Khánh.

Nhưng những phút còn lại, đội khách Thái Nguyên đã dần dần kiểm soát thế trận và có bàn thắng mở tỉ số vào phút 19. 

Trong vòng vây của các cầu thủ Long An, Victor Mansaray - chân sút đang dẫn đầu giải với 8 bàn thắng - vẫn chuyền thuận lợi cho Trung Thành khống chế bóng trong vòng cấm rồi sút chéo góc hạ thủ môn Minh Duy.

Phút 45, tỉ số suýt nữa là 2-0 nếu như tiền vệ Dương Văn Hào không sút chệch cột dọc trong gang tấc ngay trước vòng cấm.

Điều bất ngờ là CLB Long An lại chơi tốt trong nửa đầu hiệp 2. Đội chủ nhà có vài cơ hội tấn công nguy hiểm trước khi có bàn gỡ hòa 1-1.

CLB Thái Nguyên bị đội bóng không có HLV trưởng ngắt chuỗi toàn thắng - Ảnh 2.

Romario Reginaldo khóc sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Long An - Ảnh: ANH TUẤN TRẦN

Phút 59, Romario Reginaldo căng ngang từ biên trái, Vũ Em một mình trống trải bay người đánh đầu ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho CLB Long An. 

May mà 7 phút sau, Rimario Reginaldo tự mình đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau pha phối hợp đá phạt của Quách Công Đình. Chân sút người Brazil này đã khóc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Long An ở mùa giải năm nay.

Không chấp nhận bị cầm hòa, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đã dâng cao tấn công ở những phút cuối trận. Tuy nhiên các chân sút Thái Nguyên lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. 

Rõ nhất là tình huống ở phút 90+3. Đình Thịnh đi bóng tốc độ từ giữa sân, vượt qua 2 cầu thủ chủ nhà ở dọc biên trái rồi đi bóng vào vòng cấm. Thay vì căng ngang cho Nguyễn Văn Tám không ai kèm, Đình Thịnh lại sút không chính xác khi bị hậu vệ lẫn thủ môn CLB Long An ập vào truy cản.

Không chỉ bị ngắt mạch thắng, CLB Thái Nguyên còn mất luôn ngôi đầu bảng về tay CLB Hưng Yên. Bởi dù có cùng 13 điểm sau 5 trận, nhưng đội bóng xứ chè có hiệu số bàn thắng bại kém hơn (13/5 so với 18/4).

Trong khi đó CLB Long An nhảy lên được một bậc lên hạng 12/14 đội với 2 điểm, nhưng thực tế cũng chỉ hơn Huế và Phú Thọ ở chỉ số phụ. Cuộc đua trụ hạng vẫn còn rất gian nan với đội bóng này.

CLB Thái Nguyên bị đội bóng không có HLV trưởng ngắt chuỗi toàn thắng - Ảnh 4.CLB Becamex TP.HCM lần đầu thắng đậm ở Giải hạng nhất

CLB Becamex TP.HCM đã có trận thắng đậm nhất kể từ đầu Giải hạng nhất 2026-2027 khi hạ Thép Cần Thơ 4-0 trên sân nhà ở vòng 5.

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    Chủ đề: sân Long An Phan Văn Giàu clb thái nguyên Victor Mansaray CLB Long An

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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