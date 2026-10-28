CLB nữ TP.HCM được treo thưởng lớn ở Cúp C1 châu Á

Huỳnh Như nhận quà từ Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân ở buổi gặp động viên - Ảnh: N.K.

Sáng 28-10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã gặp mặt động viên CLB nữ TP.HCM trước khi lên đường sang Ấn Độ dự AFC Champions League nữ 2026-2027 (cúp C1 nữ châu Á).

Phát biểu tại buổi gặp, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân chúc mừng CLB nữ TP.HCM vừa có lần thứ 8 liên tiếp vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG 2026, đồng thời chúc đội sẽ tiếp tục thi đấu tốt tại sân chơi châu lục.

Ông nói: "Trước hết, tôi xin chúc mừng toàn đội. Tám lần liên tiếp vô địch quốc gia, đồng thời có lần thứ 15 vô địch là thành tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá nữ Việt Nam. Tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục thể hiện tốt ở cúp C1 nữ châu lục.

Qua Ấn Độ đấu với cường độ cao, rồi về lại Việt Nam thi đấu tiếp Đại hội thể thao toàn quốc 2026 sẽ là thử thách lớn cho đội. Nhưng trong bóng đá, chúng ta có sự quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể làm được".

Trung vệ Siddiqi Kayla Marie (1m75) của CLB nữ TP.HCM tập luyện sáng 28-10 - Ảnh: N.K.

Về phần mình, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) - đơn vị quản lý CLB nữ TP.HCM - cho biết đã và sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi yên tâm thi đấu ở đấu trường châu lục.

Ông Trần Đình Huấn - Tổng thư ký HFF - cho biết HFF sẽ thưởng cho CLB nữ TP.HCM 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) cho 1 trận hòa và 10.000 USD (khoảng 258 triệu đồng) cho 1 trận thắng tại vòng bảng ở Ấn Độ.

CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp chủ nhà East Bengal (ngày 1-11), April 25 (CHDCND Triều Tiên, 4-11) và Hwacheon KSPO (Hàn Quốc, 7-11). Theo điều lệ, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Hai giải đấu trước, CLB nữ TP.HCM từng vào đến bán kết giải năm 2024-2025 và tứ kết giải 2025-2026. Nhưng lần này, thách thức là không nhỏ khi thi đấu trên sân khách.

HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ: "Năm nay đội nằm ở bảng đấu khá mạnh. Tuy nhiên, toàn đội đặt mục tiêu, nỗ lực vào tứ kết. Hy vọng các cầu thủ sẽ tập trung và cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra".

20h10 tối nay, CLB nữ TP.HCM sẽ bay sang Ấn Độ. Đội sẽ quá cảnh hai tiếng tại sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) rồi bay tiếp sang sân bay Kolkata (Ấn Độ). Thầy trò HLV Kim Chi sẽ có 3 ngày làm quen khí hậu và sân bãi trước khi tranh tài.

Lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM và HFF trao đổi với CLB nữ TP.HCM - Ảnh: N.K.

CLB nữ TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM và HFF - Ảnh: N.K.

HLV Đoàn Thị Kim Chi trao đổi với các cầu thủ - Ảnh: N.K.

Huỳnh Như cùng các đồng đội tập luyện trước khi lên đường sang Ấn Độ - Ảnh: N.K.

CLB nữ TP.HCM chỉ có 3 ngoại binh Ngoài tiền đạo Brazil Joelma Gabriel (1m70) đã thi đấu ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026, CLB nữ TP.HCM đã bổ sung 2 ngoại binh để thi đấu tại Cúp C1 nữ châu Á. Cả Siddiqi Kayla Marie (1m75) và Chesna Rielly Marie (1m70) đều có quốc tịch Mỹ. Trong đó, Chesna Rielly từng thi đấu cho CLB nữ TP.HCM trong trận thua Naegohyang FC (Triều Tiên) 0-3 ở tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026. Do HLV Kim Chi chưa có bằng HLV theo đúng quy định của AFC, nên CLB nữ TP.HCM đã đăng ký cựu HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh làm HLV trưởng để đủ điều kiện về bằng cấp. Tuy nhiên, công việc thực tế vẫn do HLV Kim Chi đảm trách.