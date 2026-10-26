CLB nữ TP.HCM có HLV mới cho Cúp C1 châu Á

CLB nữ TP.HCM (áo đỏ) tại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 - Ảnh: N.K.

CLB nữ TP.HCM đã vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 vừa kết thúc hôm 23-10. Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đăng quang sớm trước 2 lượt đấu, qua đó có lần thứ 8 liên tiếp vô địch và là lần thứ 15 trong lịch sử.

Ngay sau giải đấu trong nước, CLB nữ TP.HCM chỉ được nghỉ vài ngày trước khi bước vào tập luyện để chuẩn bị cho AFC Champions League nữ 2026-2027 (Cúp C1 nữ châu Á) vào tháng tới tại Ấn Độ.

CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp chủ nhà East Bengal (ngày 1-11), April 25 (CHDCND Triều Tiên, 4-11) và Hwacheon KSPO (Hàn Quốc, 7-11). Theo điều lệ, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Hai giải đấu trước, CLB nữ TP.HCM từng vào đến bán kết giải năm 2024-2025 và tứ kết giải 2025-2026. Nhưng lần này, thách thức là không nhỏ khi thi đấu trên sân khách.

Dù mới lần đầu tham dự giải, nhưng Hwacheon KSPO WFC là nhà vô địch Hàn Quốc - nền bóng đá nữ nằm ở tốp đầu châu lục. Đội bóng này được đặc cách vào thẳng vòng bảng.



Tương tự, April 25 cũng đến từ nền bóng đá nữ rất mạnh của châu lục. Phải thi đấu vòng sơ loại trong lần đầu tiên tham dự, April 25 toàn thắng cả 3 trận, ghi 29 bàn và để thủng lưới có 1 bàn trong trận thắng College of Asian Scholars (Thái Lan) 4-1.

HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB nữ TP.HCM - Ảnh: N.K.

Do đó, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi gần như phải cạnh tranh một trong 2 vé dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất với East Bengal. Đội chủ nhà có 7 ngoại binh, trong đó có một Nhật Bản, 2 Uganda và 4 Ghana để lựa chọn sử dụng cùng lúc 6 cầu thủ ngoại theo quy định.

Trong khi đó, CLB nữ TP.HCM chỉ có 3 ngoại binh cho vòng bảng giải năm nay. Bởi dù rất muốn thuê đủ 6 ngoại binh như quy định, nhưng vì chỉ có thể thuê ngắn hạn, nên không có ngoại binh nào đang tự do hoặc muốn gia nhập đội.



Theo đó, ngoài tiền đạo Brazil Joelma Gabriel (1m70) được ký dài hạn thi đấu ở Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026, hai ngoại binh còn lại của CLB nữ TP.HCM là Siddiqi Kayla Marie (1m75) và Chesna Rielly Marie (1m70).

Cả hai ngoại binh mới ký cùng có quốc tịch Mỹ, thi đấu ở hàng thủ và đã sang tập luyện cùng đội trong 1 tháng qua. Trong đó, Chesna Rielly từng thi đấu cho CLB nữ TP.HCM trong trận thua Naegohyang FC (Triều Tiên) 0-3 ở tứ kết AFC Champions League nữ 2025-2026.

HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ: "Chúng tôi cũng muốn tìm những tiền vệ hay tiền đạo tốt hơn nhưng mà rất khó . Vấn đề không phải là tiền mà là mình thuê ngắn quá , nên nhiều cầu thủ giỏi họ không đồng ý sang. Chỉ có những bạn đang còn là sinh viên hoặc vừa tốt nghiệp đại học và chưa có đội nào mời thì mới đồng ý gia nhập".

Ngoài Siddiqi Kayla và Chesna Rielly có thể gia tăng sự chắc chắn cho hàng thủ, HLV Kim Chi cũng kỳ vọng sự trở lại của trung vệ thép Chương Thị Kiều sau chấn thương cũng sẽ đáp ứng yêu cầu chuyên môn và giúp ban huấn luyện có thêm nhiều lựa chọn hơn .

Do HLV Kim Chi chưa có bằng HLV theo đúng quy định (chuyên nghiệp) của AFC, nên CLB nữ TP.HCM phải tiếp tục bổ sung HLV để đủ điều kiện về bằng cấp.

Hai HLV từng theo đội ở 2 giải trước là Nguyễn Hồng Phẩm và Lư Đình Tuấn đều bận công việc, nên CLB nữ TP.HCM đã mời cựu HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh đóng vai trò HLV trưởng tại giải đấu sắp tới. Bởi công việc thực tế vẫn do HLV Kim Chi đảm trách.

Tối ngày 28-10 tới, CLB nữ TP.HCM sẽ bay sang Ấn Độ để làm quen với khí hậu, sân bãi trước khi bước vào tranh tài.