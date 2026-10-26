Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Chủ nhà TP.HCM quyết tâm giành vé vào bán kết môn bóng đá nam

U21 TP.HCM (áo đỏ) trong trận giao hữu với CLB An Giang - Ảnh: MEDIA VŨNG TÀU SPORTS

Chiều 26-10, ban tổ chức môn bóng đá nam Đại hội thể thao toàn quốc 2026 đã tiến hành bốc thăm theo hình thức trực tuyến để chia bảng và xếp lịch thi đấu. Giải đấu dành cho lứa U21, có năm sinh từ ngày 1-1-2005 trở về sau.

Kết quả, chủ nhà TP.HCM ở bảng A cùng đương kim á quân Hà Nội, Quân Đội và Đắk Lắk. Bảng B gồm đương kim vô địch Nghệ An, Công An Nhân Dân, Huế, An Giang và Đồng Tháp,

Do có 5 đội, nên bảng B sẽ thi đấu trước từ ngày 22-11 trên sân Bình Dương. Bảng A thi đấu trên sân Đông Hòa (sân vận động Dĩ An cũ) từ ngày 26-11.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng để chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Cả 2 trận bán kết (ngày 4-12) và chung kết (6-12) đều diễn ra trên sân Đông Hòa.

Ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, U21 TP.HCM đã giành HCĐ. Còn lần này, mục tiêu mà lãnh đạo giao cho cũng là phấn đấu có HCĐ. Tuy nhiên thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ gặp thách thức không nhỏ, do nằm chung bảng với 2 đối thủ mạnh Hà Nội và Quân Đội.

Hà Nội không chỉ là đương kim á quân của đại hội mà còn là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của cả nước. Tương tự, Quân Đội cũng mạnh trong đào tạo trẻ. Đội U21 Thể Công - Viettel vừa giành ngôi á quân Giải U21 quốc gia 2026 sau khi thua Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết.

Chuẩn bị cho đại hội, U21 TP.HCM đã tập luyện hai tháng qua tại Bà Rịa - Vũng Tàu. HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ: "Nằm chung bảng đấu với hai trung tâm đào tạo trẻ mạnh của cả nước như Hà Nội và Thể Công - Viettel là một khó khăn không nhỏ cho U21 TP.HCM. Nhưng chơi trên sân nhà, chúng tôi phải cố gắng thực hiện mục tiêu đề ra".

