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U17 Việt Nam thắng trận tưng bừng ở Hàn Quốc

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Chiều 26-10, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã đánh bại U17 Cheonan với tỉ số đậm 5-0 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

U17 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

U17 Việt Nam họp đội ở trận đấu với U17 Cheonan - Ảnh: VFF

Trận gặp U17 Cheonan là trận đấu tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho U17 World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam.

Trong hiệp một, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi. Tuy nhiên phải gần cuối hiệp một các học trò HLV Cristiano Roland mới có bàn khai thông.

Phút 40, Trương Nguyễn Duy Khang chọc khe cho Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm, mở tỉ số 1-0.

Sau bàn dẫn, U17 Việt Nam tiếp tục chơi tấn công. Phút 55, Tạ Đình Phong đi bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội tuyển. Mạnh Quân sút thành công, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt trực tiếp nâng tỉ số lên 3-0. 7 phút sau, Trần Ngọc Sơn tạt bóng để Lê Trọng Đại Nhân đánh đầu chính xác, gia tăng cách biệt lên 4-0.

Phút 87, Nguyễn Lực kiến tạo cho Đại Nhân ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Không chỉ giành chiến thắng đậm, trận đấu tập này còn là cơ hội để ban huấn luyện trao cơ hội cho tất cả cầu thủ được thi đấu và thu hoạch dữ liệu chuyên môn hướng đến World Cup 2026.

Trước trận này, U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul với tỉ số 1-4. U17 Việt Nam sẽ đá trận cuối với đội tuyển U17 Hàn Quốc vào ngày 28-10.

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ về nước, rồi đi UAE tập huấn vào ngày 6-11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng trận tưng bừng ở Hàn Quốc - Ảnh 2.U17 Việt Nam dự kiến giao hữu 5 trận trước World Cup trẻ

Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch đấu giao hữu 3 trận với các đội trẻ Hàn Quốc, 1 trận với U17 Fiji và dự kiến 1 trận với U17 Saudi Arabia trước U17 World Cup 2026.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Cristiano Roland hàn quốc U17 Việt Nam đội tuyển u17 việt nam

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