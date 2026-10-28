CLB TP.HCM chiến thắng ở phút bù giờ

CLB TP.HCM (áo đỏ) vượt qua Quy Nhơn United ở phút bù giờ - Ảnh: VPF

Tối 28-10, CLB TP.HCM tiếp Quy Nhơn United trên sân Bà Rịa vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027. Cả 2 đội mới có 4 điểm sau 4 trận, và rất cần chiến thắng để cải thiện thành tích.

CLB TP.HCM khởi đầu khá thuận lợi khi ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10. Quang Trường chuyền bóng từ biên phải cho tiền đạo Công Thành bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỉ số.

Những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể có thêm bàn thắng.

Phút 24, Điểu Quy chuyền bóng khó chịu vào vòng cấm, Công Thành chạy cắt mặt sút căng nhưng không thắng được thủ môn Võ Văn Sơn. Hai phút sau, đến lượt A Sân sút chệch khung thành cũng từ đường chuyền của Điểu Quy.

Thế trận ở hiệp 2 không có nhiều tình huống đáng chú ý. Ngay cả là bàn gỡ hòa 1-1 của CLB Quy Nhơn United ở phút 60 cũng khá may mắn. Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, tiền đạo Adel Jakobsen hứng ngực đưa bóng vào lưới.

Cần chiến thắng nhưng HLV Nguyễn Minh Phương lại không đưa tiền đạo ngoại Jermie Lynch (đã ghi 2 bàn) vào sân.

Những tưởng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa thì Bùi Huy Hoàng - tiền vệ vào sân thay Điểu Quy trong hiệp 2 - đã tạo nên khác biệt ở phút bù giờ.

Phút 90+2, Huy Hoàng xoay người dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng chệch góc chữ A khung thành trong gang tấc.

Và chỉ một phút sau, chính Huy Hoàng ở góc sút tương tự đã sút căng hạ thủ môn Võ Văn Sơn, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB TP.HCM trong niềm vui sướng của HLV Nguyễn Minh Phương và các đồng đội.

Chiến thắng giúp CLB TP.HCM vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận. Còn CLB Quy Nhơn United đứng thứ 10 với 4 điểm sau 5 trận, cách nhóm cuối bảng từ 1 đến 2 điểm.