Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

CLB TP.HCM chiến thắng ở phút bù giờ

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB TP.HCM đã thắng Quy Nhơn United 2-1 bằng bàn thắng ở phút 90+3, tại vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027 trên sân Bà Rịa.

CLB TP.HCM chiến thắng ở phút bù giờ - Ảnh 1.

CLB TP.HCM (áo đỏ) vượt qua Quy Nhơn United ở phút bù giờ - Ảnh: VPF

Tối 28-10, CLB TP.HCM tiếp Quy Nhơn United trên sân Bà Rịa vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027. Cả 2 đội mới có 4 điểm sau 4 trận, và rất cần chiến thắng để cải thiện thành tích. 

CLB TP.HCM khởi đầu khá thuận lợi khi ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10. Quang Trường chuyền bóng từ biên phải cho tiền đạo Công Thành bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỉ số.

Những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể có thêm bàn thắng.

Phút 24, Điểu Quy chuyền bóng khó chịu vào vòng cấm, Công Thành chạy cắt mặt sút căng nhưng không thắng được thủ môn Võ Văn Sơn. Hai phút sau, đến lượt A Sân sút chệch khung thành cũng từ đường chuyền của Điểu Quy.

Thế trận ở hiệp 2 không có nhiều tình huống đáng chú ý. Ngay cả là bàn gỡ hòa 1-1 của CLB Quy Nhơn United ở phút 60 cũng khá may mắn. Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, tiền đạo Adel Jakobsen hứng ngực đưa bóng vào lưới.

Cần chiến thắng nhưng HLV Nguyễn Minh Phương lại không đưa tiền đạo ngoại Jermie Lynch (đã ghi 2 bàn) vào sân. 

Những tưởng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa thì Bùi Huy Hoàng - tiền vệ vào sân thay Điểu Quy trong hiệp 2 - đã tạo nên khác biệt ở phút bù giờ.

Phút 90+2, Huy Hoàng xoay người dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng chệch góc chữ A khung thành trong gang tấc. 

Và chỉ một phút sau, chính Huy Hoàng ở góc sút tương tự đã sút căng hạ thủ môn Võ Văn Sơn, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB TP.HCM trong niềm vui sướng của HLV Nguyễn Minh Phương và các đồng đội.

Chiến thắng giúp CLB TP.HCM vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 5 trận. Còn CLB Quy Nhơn United đứng thứ 10 với 4 điểm sau 5 trận, cách nhóm cuối bảng từ 1 đến 2 điểm.

- Ảnh 1.CLB Thái Nguyên bị đội bóng không có HLV trưởng cầm hòa

Đội đầu bảng Thái Nguyên đã bị CLB Long An ngắt chuỗi trận toàn thắng khi hòa 1-1 ở vòng 5 Giải hạng nhất 2026-2027. Đáng nói, CLB Long An còn không có HLV trưởng ở trận này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nguyễn Minh Phương sân bà rịa CLB TP.HCM

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất