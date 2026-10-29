VĐV Việt Nam đánh bại á quân thế giới ở môn thể thao thú vị

Đỗ Quang Hưng là cao thủ môn rubik của Việt Nam - Ảnh: RUBIK VN

Theo kết quả vừa được Hiệp hội Rubik thế giới (WCA) công bố, tại Giải Hanoi Big Cubes 2026 diễn ra những ngày qua, Đỗ Quang Hưng của Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch nội dung Rubik 5x5.

Anh đạt thành tích trung bình 36,12 giây, trong khi thần đồng người Nga Timofei Tarasenko xếp thứ hai với 36,28 giây.

Đáng chú ý, Quang Hưng có một lượt thi đấu không hoàn thành, nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ thành tích ấn tượng ở những lần giải còn lại. Theo thể thức thi đấu, mỗi VĐV có năm lượt giải Rubik, loại bỏ kết quả tốt nhất và kém nhất rồi tính trung bình ba lượt còn lại.

Chiến thắng của Quang Hưng càng đáng chú ý bởi Tarasenko đang là một trong những tài năng Rubik hàng đầu thế giới.

Mới 13 tuổi, cậu bé người Nga đã sở hữu nhiều kỷ lục quốc tế, đặc biệt ở các nội dung Rubik cỡ lớn. Ở Giải vô địch thế giới 2025, Tarasenko sở hữu đến 2 tấm HCB ở các nội dung khác nhau.

Ngay tại Hanoi Big Cubes 2026, Tarasenko lập kỷ lục thế giới ở nội dung 7x7 với thành tích trung bình 1 phút 36,80 giây. Đến ngày 2-10, thần đồng Nga tiếp tục phá kỷ lục này tại Bắc Kinh, nâng thành tích lên 1 phút 35,93 giây.

Tarasenko là á quân thế giới môn Rubik - Ảnh: RUBIK WORLD

Tại giải đấu ở Hà Nội, Tarasenko giành chức vô địch ba nội dung 4x4, 6x6 và 7x7. Đỗ Quang Hưng đều xếp nhì ở cả ba nội dung này, đồng thời trở thành người duy nhất đánh bại đối thủ người Nga trong cuộc đua vô địch.

Thực tế Quang Hưng cũng là một cao thủ Rubik có đẳng cấp quốc tế. Anh từng giành HCB nội dung 4x4 tại Giải vô địch thế giới 2023, sau đó vô địch hai nội dung 4x4 và 6x6 ở Giải vô địch châu Á 2024.

Tháng 3-2026, Quang Hưng còn lập kỷ lục châu Á ở nội dung 4x4 với thành tích trung bình 20,02 giây.

Rubik - môn thể thao trí tuệ đời mới Rubik vốn là trò chơi giải đố, nhưng từ lâu đã phát triển thành một hình thức thi đấu tốc độ có tên gọi quốc tế là "speedcubing". Khác với những trò chơi thông thường, VĐV Rubik chuyên nghiệp phải kết hợp trí nhớ, tư duy không gian, khả năng nhận diện quy luật với tốc độ xử lý và sự khéo léo của đôi tay. Ở cấp độ cao nhất, thành tích có thể được quyết định chỉ bằng vài phần trăm giây. WCA hiện tổ chức, giám sát hệ thống thi đấu Rubik quốc tế, công nhận thành tích và kỷ lục thế giới. Các nội dung rất đa dạng, từ Rubik 2x2, 3x3, 4x4 đến 7x7, giải bằng một tay hoặc bịt mắt. Rubik cũng ngày càng được nhìn nhận như một môn thể thao trí tuệ. Tháng 8-2026, Liên đoàn Thể thao trí tuệ Singapore chính thức đưa speedcubing vào nhóm môn được tổ chức này hỗ trợ phát triển, bên cạnh cờ vua, cờ tướng, cờ vây và bridge.

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