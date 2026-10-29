Olympic chơi lớn, tặng điện thoại gập đắt tiền cho 2.700 VĐV

Nguyễn Thúy Hiền là 1 trong 10 ngôi sao Việt Nam dự Olympic trẻ 2026 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic trẻ, các vận động viên được nhận món quà công nghệ có giá trị lớn như vậy.

Theo IOC, khoảng 2.700 vận động viên trẻ tham dự đại hội đều thuộc diện được cấp điện thoại. Sản phẩm do Samsung, một trong những đối tác tài trợ toàn cầu của Olympic, cung cấp.

Đáng chú ý, đây là dòng điện thoại gập cao cấp vừa được ra mắt trong năm 2026. Theo giá bán niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam, phiên bản tiêu chuẩn có giá 31,99 triệu đồng, trong khi phiên bản dung lượng lớn hơn lên đến 37,99 triệu đồng.

Như vậy nếu lấy mức giá khởi điểm làm tham chiếu, tổng giá trị 10 chiếc điện thoại dành cho các vận động viên Việt Nam lên đến gần 320 triệu đồng. Tuy nhiên IOC chưa công bố giá trị riêng của những chiếc điện thoại được cung cấp tại đại hội.

Chủ tịch IOC Kirsty Coventry cho biết chương trình nhằm giúp các vận động viên trẻ giữ liên lạc với gia đình, bạn bè và những người cùng tham dự đại hội, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình Olympic đầu tiên.

Theo bà Coventry, Olympic trẻ Dakar 2026 không chỉ là cơ hội tranh tài mà còn là nơi các tài năng trẻ trên toàn thế giới giao lưu, học hỏi và xây dựng những tình bạn mới.

Ngoài món quà công nghệ, các vận động viên còn có cơ hội trải nghiệm hoạt động chụp ảnh kỷ niệm trên bục trao huy chương bằng điện thoại, vốn đã trở thành một nét đặc trưng tại các kỳ Olympic gần đây.

Olympic trẻ Dakar 2026 cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một sự kiện thể thao Olympic được tổ chức tại châu Phi. Đại hội quy tụ khoảng 2.700 vận động viên tranh tài ở 25 môn thể thao.

Với các tài năng trẻ Việt Nam, chuyến đi Senegal không chỉ mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương mà còn mang đến những trải nghiệm đặc biệt tại sân chơi thể thao trẻ lớn nhất thế giới.

Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic trẻ Dakar 2026 với 18 thành viên, trong đó có 10 vận động viên tranh tài ở 7 môn. Ba đại diện vật bãi biển gồm Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng và Hà Lý Quý Bảo. Môn bơi có Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy. Những gương mặt còn lại gồm Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) và Đồng Thị Hường (điền kinh). Đoàn do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn, đặt mục tiêu giành huy chương.