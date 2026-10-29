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Tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Những người hùng thầm lặng phía sau thể thao TP.HCM

tác giả
ANH HÀO
và 2 tác giả khác
ANH HÀO
ANH HÀO
TUẤN LONG
TUẤN LONG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Khi Đại hội thể thao toàn quốc 2026 càng đến gần, những chuyên gia của Phòng Khoa học - Y học thể thao TP.HCM (SSM), nơi sắm vai chủ nhà, lại càng bận rộn hơn bao giờ hết.

Những người hùng thầm lặng phía sau thể thao TP.HCM - Ảnh 1.

Phía sau sự thành công của các VĐV TP.HCM là một đội ngũ SSM miệt mài nghiên cứu và ứng dụng - Ảnh: SSM

Trong thành công của một đội thể thao, người hâm mộ sẽ luôn nhìn về các VĐV ngôi sao, rồi đến ban huấn luyện, hay có thể là cả những người phụ trách khâu hậu cần, y tế, phiên dịch...

Chỉ có những người thực sự trong cuộc mới hiểu thêm vai trò của một công việc quan trọng khác - đội ngũ chuyên gia khoa học thể thao. Họ chính là những người đặt bước đầu cho một hành trình chinh phục của các VĐV tài năng.

Chuyển công việc giảng dạy sang phòng thực hành

8 năm gắn bó với Phòng Khoa học - Y học thể thao TP.HCM, chuyên gia Lê Trần Thủy Tiên đã đi từ những bỡ ngỡ ban đầu đến quá trình tích lũy kinh nghiệm qua từng VĐV và các môn thể thao. Với Thủy Tiên, lựa chọn rời bục giảng để bước vào môi trường thực hành là cách đưa những kiến thức từng học đến gần hơn với thực tế.

Tốt nghiệp ngành y sinh học thể dục thể thao ở Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM, Tiên từng có khoảng hai năm làm công tác giảng dạy tại đây. 

Tuy nhiên, sau thời gian đứng lớp, chị nhận ra mình muốn tìm hiểu sâu hơn về cách kiến thức chuyên môn được ứng dụng trong quá trình tập luyện và thi đấu của vận động viên.

Nhớ về quyết định rời bục giảng, Thủy Tiên kể: “Tôi nhận thấy bản thân mình cần đi sâu vào thực hành nhiều hơn, thay vì chỉ tập trung vào phần lý thuyết. Khi Phòng Khoa học - Y học thể thao tuyển dụng, tôi nhìn thấy cơ hội phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp nên quyết định ứng tuyển”.

Những ngày đầu làm việc không hoàn toàn dễ dàng khi Tiên phải tiếp cận nhiều khái niệm mới. Nhưng thay vì dừng lại ở những gì đã được học, chị từng bước tích lũy kiến thức thông qua quá trình làm việc với các vận động viên, từ đó hiểu thêm những yêu cầu khác nhau của từng môn thể thao.

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Chuyên gia Lê Trần Thủy Tiên có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng SSM - Ảnh: SSM

“Mỗi lần làm việc với một vận động viên hay một môn thể thao nào đó, tôi lại có thêm một kiến thức mới. Trải qua 8 năm công tác, những trải nghiệm thực tế không chỉ giúp tôi trưởng thành về chuyên môn, mà còn cho tôi cơ hội chứng kiến sự phát triển của lĩnh vực khoa học thể thao tại TP.HCM”, chuyên gia Thủy Tiên chia sẻ.

Theo Tiên, công việc này đang dần mở rộng phạm vi phục vụ, không còn chỉ hướng đến các VĐV chuyên nghiệp. Khoa học - Y học thể thao ngày càng có vai trò trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với mục tiêu giúp người dân không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe.

Con đường dinh dưỡng thể thao

Cùng theo đuổi hướng đi ấy, chuyên gia Hoa Hoàng Mỹ (24 tuổi) lựa chọn dinh dưỡng thể thao sau khi tốt nghiệp cử nhân dinh dưỡng tại Trường đại học Y Dược TP.HCM. Hơn một năm làm việc tại phòng giúp chuyên gia 24 tuổi này chuyển từ lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng quen thuộc sang môi trường gắn trực tiếp với tập luyện và thi đấu.

“Tôi được biết nơi này cần một người có chuyên môn về dinh dưỡng thể thao, điều đó phù hợp với định hướng của bản thân. Vì vậy, tôi đã quyết định đăng ký vào làm việc. Công việc này mở ra cơ hội để tôi tiếp xúc với những VĐV nổi tiếng và đồng hành cùng họ trong quá trình tập luyện, thi đấu”, Hoàng Mỹ chia sẻ.

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Chuyên gia Hoa Hoàng Mỹ (phải) rất thích công việc hiện tại ở phòng SSM - Ảnh: SSM

Câu chuyện của Tiên và Mỹ cũng cho thấy nhu cầu về nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực này ngày càng được chú trọng. Theo ông Phạm Thanh Nghị, Trưởng Phòng Khoa học - Y học thể thao, nhân sự từng là một trong những khó khăn lớn của đơn vị trong những ngày đầu thành lập.

Vì vậy, phòng chú trọng tuyển chọn nhân sự từ các trường đại học, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn hằng năm. Việc đào tạo liên tục giúp các chuyên gia theo kịp sự phát triển của ngành và từng bước đưa kiến thức khoa học vào công tác huấn luyện, chăm sóc vận động viên.

Không trực tiếp tranh tài trên sân đấu, những người như Tiên và Mỹ vẫn góp phần vào hành trình của các vận động viên bằng công việc chuyên môn phía sau. Họ chọn con đường tích lũy kiến thức, kiên trì với thực hành và tìm cách biến những hiểu biết khoa học thành giá trị thiết thực cho thể thao và sức khỏe cộng đồng.

Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10.

Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Những người hùng thầm lặng phía sau thể thao TP.HCM - Ảnh 4.

Những người hùng thầm lặng phía sau thể thao TP.HCM - Ảnh 5.Xem người trẻ làm công nghệ thể thao

TTCT - Một phụ huynh đưa con đến một phòng tập gym cao cấp với hy vọng có thể giúp cậu con trai 14 tuổi, cao 1m64 có thể cao đến 1m80.

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ANH HÀO - TUẤN LONG - HUY ĐĂNG
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    Chủ đề: y học khoa học SSM VĐV Thể thao

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