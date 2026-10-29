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Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM tạm đứng nhì

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Với thành tích ở môn bóng bàn và Muay, đoàn TP.HCM tạm đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, kém Hà Nội 1 huy chương vàng.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM tạm đứng nhì - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM tạm đứng nhì - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Chiều 29-10, môn thi đấu thứ 2 của Đại hội thể thao toàn quốc 2026 là Muay đã khép lại. Như vậy, Hà Nội dẫn đầu với 7 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương.

TP.HCM bám sát với 6 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Công An Nhân Dân đứng thứ ba với 5 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Bóng bàn tạo đà cho TP.HCM khi đóng góp ba HCV ở các nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Nguyễn Khoa Diệu Khánh còn giành HCB đơn nữ sau trận chung kết gặp Trần Mai Ngọc.

Môn bóng bàn cũng mang về ba HCV cho Công An Nhân Dân ở nội dung đôi nam, đơn nam và đơn nữ. Hai chức vô địch cá nhân thuộc về Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc. Hà Nội giành HCV đồng đội nam. Các nội dung bóng bàn đã khép lại từ ngày 16-8 tại Nhà thi đấu Hải Dương, Hải Phòng.

Đến môn Muay, Hà Nội tạo bước tiến mạnh với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, giành ngôi nhất toàn đoàn môn này. 

Các nội dung nữ đóng góp năm HCV, giúp đoàn thủ đô vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

TP.HCM bổ sung ba HCV Muay nhờ Dương Đức Bảo, Huỳnh Hà Hữu Hiếu và Lý Diệu Phước. Như vậy, sáu HCV hiện có của đoàn chủ nhà được chia đều cho bóng bàn và Muay. 

Công An Nhân Dân có thêm hai HCV Muay để duy trì vị trí trong nhóm ba đoàn dẫn đầu.

Phía sau, Đồng Nai đứng thứ tư với 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Thái Nguyên, Thanh Hóa, Gia Lai và Quân Đội lần lượt xếp các vị trí tiếp theo. Hưng Yên và Khánh Hòa cùng có một HCV, hai HCĐ, đồng hạng 9.

Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành công an, quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác.

Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10.

Lễ khai mạc toàn đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM tạm đứng nhì - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM tạm đứng nhì - Ảnh 4.Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Chuyển mình về công nghệ

Từ đăng ký vào sân bằng mã QR, nhận lịch thi đấu trên điện thoại đến kết nối kết quả với website, Đại hội thể thao toàn quốc 2026 hướng tới thay đổi trải nghiệm của cả người xem lẫn người thi đấu.

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: Đại hội thể thao Đại hội thể thao toàn quốc 2026 muay Bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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