Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2026

Chiều 29-10, Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2026 đã kết thúc tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (phường Sài Gòn, TP.HCM) sau 2 ngày tranh tài sôi nổi.
Giải có sự tham dự của 22 vận động viên của các đơn vị: Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM (chia làm 2 đội). Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung, trong đó có 6 nội dung đồng đội và cá nhân, 3 nội dung bài nhóm.
Kết quả, TP.HCM đã dẫn đầu toàn đoàn với 6 HCV. Trong đó, một mình Ngô Hải Yến đã giành 3 HCV cá nhân ở nội dung chùy, lụa, toàn năng cá nhân bên cạnh 3 HCV nội dung 5 bóng, toàn năng nhóm và đồng đội.
Cần Thơ giành 2 HCV với sự tỏa sáng của Nguyễn Hà My ở nội dung vòng và bóng. Hà Nội giành 1 HCV nội dung 3 vòng + 2 chùy.
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