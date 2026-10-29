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Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2026

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Không chỉ xinh đẹp, những cô gái thể dục nghệ thuật còn đem đến những sắc màu đẹp mắt tại Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2026 vừa kết thúc tại TP.HCM.

Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Ngô Hải Yến thể hiện bài thi với lụa giành HCV - Ảnh: N.K.

Chiều 29-10, Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2026 đã kết thúc tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (phường Sài Gòn, TP.HCM) sau 2 ngày tranh tài sôi nổi.

Giải có sự tham dự của 22 vận động viên của các đơn vị: Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM (chia làm 2 đội). Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung, trong đó có 6 nội dung đồng đội và cá nhân, 3 nội dung bài nhóm.

Kết quả, TP.HCM đã dẫn đầu toàn đoàn với 6 HCV. Trong đó, một mình Ngô Hải Yến đã giành 3 HCV cá nhân ở nội dung chùy, lụa, toàn năng cá nhân bên cạnh 3 HCV nội dung 5 bóng, toàn năng nhóm và đồng đội.

Cần Thơ giành 2 HCV với sự tỏa sáng của Nguyễn Hà My ở nội dung vòng và bóng. Hà Nội giành 1 HCV nội dung 3 vòng + 2 chùy.

Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia 2026 - Ảnh 3.

Ngô Hải Yến thể hiện bài thi với chùy giành HCV - Ảnh: N.K.

Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia 2026 - Ảnh 4.

Nguyễn Hà My (Cần Thơ) biểu diễn phần thi với bóng giành HCV - Ảnh: N.K.

Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia 2026 - Ảnh 6.

Bùi Châu Xuân Nghi (TP.HCM) biểu diễn bài thi với lụa - Ảnh: N.K.

Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia 2026 - Ảnh 7.

Lê Trà My (Hà Nội) biểu diễn phần thi với chùy - Ảnh: N.K.

Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia 2026 - Ảnh 9.

Cô trò Thu Hà và Hà My vui mừng với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ - Ảnh: N.K.

Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch Thể dục Nghệ thuật quốc gia 2026 - Ảnh 10.Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Nâng tầm thể thao TP.HCM

Chủ nhà TP.HCM đang tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm thể thao hàng đầu cả nước.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: CLB Hoa Lư thể dục nghệ thuật

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