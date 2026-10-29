Những cô gái xinh đẹp tranh tài ở Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2026

Ngô Hải Yến thể hiện bài thi với lụa giành HCV - Ảnh: N.K.

Chiều 29-10, Giải vô địch thể dục nghệ thuật quốc gia 2026 đã kết thúc tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (phường Sài Gòn, TP.HCM) sau 2 ngày tranh tài sôi nổi.

Giải có sự tham dự của 22 vận động viên của các đơn vị: Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM (chia làm 2 đội). Các vận động viên tranh tài ở 9 nội dung, trong đó có 6 nội dung đồng đội và cá nhân, 3 nội dung bài nhóm.



Kết quả, TP.HCM đã dẫn đầu toàn đoàn với 6 HCV. Trong đó, một mình Ngô Hải Yến đã giành 3 HCV cá nhân ở nội dung chùy, lụa, toàn năng cá nhân bên cạnh 3 HCV nội dung 5 bóng, toàn năng nhóm và đồng đội.

Cần Thơ giành 2 HCV với sự tỏa sáng của Nguyễn Hà My ở nội dung vòng và bóng. Hà Nội giành 1 HCV nội dung 3 vòng + 2 chùy.

Ngô Hải Yến thể hiện bài thi với chùy giành HCV - Ảnh: N.K.

Nguyễn Hà My (Cần Thơ) biểu diễn phần thi với bóng giành HCV - Ảnh: N.K.

Bùi Châu Xuân Nghi (TP.HCM) biểu diễn bài thi với lụa - Ảnh: N.K.

Lê Trà My (Hà Nội) biểu diễn phần thi với chùy - Ảnh: N.K.

Cô trò Thu Hà và Hà My vui mừng với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ - Ảnh: N.K.