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Tuyển futsal nữ Việt Nam đấu New Zealand tại TP.HCM

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với New Zealand tại TP.HCM trong tháng 11, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026.

Tuyển futsal nữ Việt Nam đấu New Zealand tại TP.HCM - Ảnh 2.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam (áo đỏ) tích cực chuẩn bị cho AIMAG 6 - Ảnh: AFC

Nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6-2026, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ New Zealand tại TP.HCM trong tháng 11.

Cụ thể, 2 trận giao hữu diễn ra trong các ngày 12 và 14-11 tại nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng & Dịch vụ phường Chánh Hưng (nhà thi đấu Thái Sơn Nam cũ). 

Đội tuyển futsal nữ New Zealand (hạng 29 thế giới) dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7-11, với 14 cầu thủ (3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài). Chuyến du đấu tại Việt Nam sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 4 đội có thể tập trung đầy đủ lực lượng.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam (hạng 11 thế giới) sẽ tập trung từ ngày 1-11 tại nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng & Dịch vụ phường Chánh Hưng. 

Trong giai đoạn từ ngày 1-11 đến 12-12, đội sẽ tập luyện nhằm củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và triển khai các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu tại đấu trường châu lục.

Hai trận giao hữu với New Zealand là dịp để HLV Nguyễn Đình Hoàng cùng ban huấn luyện đánh giá quá trình chuẩn bị, rà soát lực lượng và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi thông qua thi đấu thực tế. 

Việc đối đầu với đối thủ quốc tế cũng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp và thích nghi với cường độ thi đấu, qua đó tạo cơ sở để ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự, chiến thuật cho giai đoạn tiếp theo.

Theo thông báo ngày 26-10 của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), AIMAG 6 sẽ được điều chỉnh lịch tổ chức, chuyển sang thời gian từ ngày 28-3 đến 8-4-2027 tại Saudi Arabia, thay vì cuối năm nay. Dù vậy, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn duy trì kế hoạch chuẩn bị của mình.

Tương tự, đội tuyển futsal nam Việt Nam vẫn duy trì kế hoạch tập luyện và đi thi đấu giao hữu ở Kyrgyzstan và Nga vào đầu tháng 11 tới.

Cụ thể, đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan vào các ngày 3 và 5-11, với Nga vào các ngày 8 và 10-11.

Tuyển futsal nữ Việt Nam đấu New Zealand tại TP.HCM - Ảnh 3.Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga và Kyrgyzstan trong tháng 11, nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6-2026.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: đội tuyển futsal nữ Việt Nam Futsal New Zealand phường Chánh Hưng Nguyễn Đình Hoàng

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