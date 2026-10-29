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Game thủ Việt TanVuu đón tin cực vui sau án cấm phi lý của PUBG

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Sau hơn một tháng kể từ khi nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn gây tranh cãi từ nhà phát hành game PUBG, tuyển thủ Trần Tấn Vũ (TanVuu) đã tìm được bến đỗ mới khi chính thức gia nhập Anyone's Legend.

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Sau án cấm của PUBG, TanVuu (phải) sẽ tái ngộ Himass ở đội Anyone's Legend - Ảnh tư liệu

Chiều 29-10, tổ chức thể thao điện tử Anyone's Legend (AL) đăng thông báo chính thức chiêu mộ TanVuu - tức Trần Tấn Vũ, một trong những tuyển thủ PUBG xuất sắc nhất Việt Nam.

Trong bài đăng có tiêu đề "Welcome TanVuu", AL đánh giá cao tài năng, kinh nghiệm cùng tinh thần thi đấu của ngôi sao này. Tổ chức khẳng định TanVuu sẽ trở thành một trong những nhân tố đồng hành cùng đội trên chặng đường phát triển sắp tới.

"Chào mừng đến với đại gia đình AL", đội tuyển gửi lời chào đến thành viên mới, đồng thời công bố tên gọi AL_TanVuu.

Thông tin trên mang đến tín hiệu tích cực cho sự nghiệp TanVuu, sau biến cố nghiêm trọng hồi tháng 9. Đáng chú ý, AL cũng chính là đội tuyển cũ của Lã Phương Tiến Đạt (Himass), người cùng TanVuu chịu án cấm vĩnh viễn từ nhà phát hành Krafton.

Trước đó, ngày 23-10, TanVuu chính thức chia tay TE Esports sau 1.710 ngày gắn bó. Đây là nơi anh xây dựng sự nghiệp lừng lẫy, góp công lớn vào chức vô địch thế giới PUBG Global Championship 2024 của The Expendables. Anh cũng là thành viên tuyển Việt Nam vô địch PUBG Nations Cup 2025.

Tuy nhiên, sự nghiệp của TanVuu bất ngờ bị gián đoạn sau vụ bê bối tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Ngày 17-9, nữ streamer Hàn Quốc Soopi cáo buộc TanVuu và Himass sử dụng thông tin từ livestream để nắm bắt tình hình đối thủ. Hành vi này thường được gọi là "đá stream".

Sau nhiều ngày tranh cãi, ngày 23-9, Krafton kết luận hai tuyển thủ Việt Nam vi phạm chính sách vận hành, đồng thời khóa vĩnh viễn tài khoản và cấm họ tham dự tất cả giải PUBG chính thức trên toàn cầu.

Quyết định lập tức vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, không chỉ tại Việt Nam mà còn từ cộng đồng game thủ Trung Quốc, Thái Lan.

Nhiều ý kiến cho rằng án cấm trọn đời là quá nặng đối với sự cố xảy ra tại một giải giao hữu. Đặc biệt, chính Krafton cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác tổ chức, hướng dẫn quy định và quá trình xử lý vụ việc.

Hệ quả là Himass tuyên bố giải nghệ, trong khi The Expendables chấm dứt hoạt động PUBG. Sự nghiệp của hai nhà vô địch thế giới tưởng chừng khép lại theo cách đầy cay đắng.

Vì vậy, việc AL dang rộng vòng tay đón TanVuu mang ý nghĩa đáng khích lệ. Dù tổ chức này chưa công bố vai trò cụ thể của anh, thương vụ cho thấy tài năng và giá trị của tuyển thủ Việt Nam vẫn được ghi nhận sau biến cố.

Cần nhấn mạnh rằng việc gia nhập AL không đồng nghĩa án cấm PUBG của TanVuu đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, ít nhất anh đã có cơ hội bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp thể thao điện tử, thay vì phải rời bỏ hoàn toàn lĩnh vực từng giúp mình vươn đến đỉnh cao thế giới.

Game thủ Việt Tanvuu đón tin cực vui sau án cấm phi lý của PUBG - Ảnh 3.Sau vụ PUBG cấm Himass - Tanvuu, Hàn Quốc có 3 game thủ bị phát hiện gian lận

Sau khi PUBG ra án cấm đầy tranh cãi dành cho Himass và Tanvuu, chỉ trong 3 tuần, cộng đồng thể thao điện tử Hàn Quốc ghi nhận đến 3 VĐV bị vạch trần chuyện gian lận.

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    Chủ đề: Himass Krafton Tanvuu Anyone game

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