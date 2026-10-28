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Sau vụ PUBG cấm Himass - Tanvuu, Hàn Quốc có 3 game thủ bị phát hiện gian lận

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Sau khi PUBG ra án cấm đầy tranh cãi dành cho Himass và Tanvuu, chỉ trong 3 tuần, cộng đồng thể thao điện tử Hàn Quốc ghi nhận đến 3 VĐV bị vạch trần chuyện gian lận.

Sau vụ PUBG cấm Himass - Tanvuu, Hàn Quốc có 3 game thủ bị phát hiện gian lận - Ảnh 1.

Himass (trái) và Tanvuu nhận án cấm đầy tranh cãi từ PUBG - Ảnh: INSTAGRAM

Một tháng trước, nhà phát hành Krafton của Hàn Quốc ra quyết định cấm thi đấu trọn đời đầy tranh cãi với 2 game thủ Việt Nam là Himass và Tanvuu, sau một giải đấu PUBG giao hữu.

Án phạt này từng làm dấy lên rất nhiều tranh cãi. Ngay cả cộng đồng game Trung Quốc, Thái Lan cũng chỉ trích Krafton vì án phạt quá nặng cho một hành vi phạm luật không thực sự rõ ràng.

Điều đáng nói là sau án phạt dành cho 2 game thủ Việt Nam, đến phiên cộng đồng game Hàn Quốc dính "phốt" với liên tục những vụ gian lận bị vạch trần. Nhiều chuyên trang esports mới đây đã tổng hợp lại những vụ việc này. 

Vụ việc mới nhất liên quan đến Kang Dong Shin, tuyển thủ Hàn Quốc vừa giành HCB môn Puyo Puyo Champions tại Asiad 2026 ở Nhật Bản.

Hơn một tuần trước, cộng đồng cờ vua trực tuyến Hàn Quốc bắt đầu nghi ngờ Kang sử dụng công cụ hỗ trợ khi thi đấu trên nền tảng Chess.com, trong những buổi phát sóng cá nhân.

Điều bất thường là tài khoản của Kang chỉ có hệ số Elo khoảng 600, nhưng anh lại dễ dàng đánh bại những đối thủ có Elo vượt trội, trong đó có người đạt mức 2.180.

Sau khi bị chất vấn, Kang ban đầu đưa ra những lời giải thích thiếu thuyết phục. Tuy nhiên tài khoản cờ vua của anh sau đó bị khóa vì vi phạm chính sách thi đấu công bằng.

Sau cùng, tuyển thủ Hàn Quốc đăng lời xin lỗi, thừa nhận đã gian lận và còn lừa dối người xem khi phủ nhận hành vi này trên sóng trực tiếp.

Vụ việc gây thất vọng bởi chưa đầy một tháng trước, Kang giành HCB Asiad sau trận chung kết thua thần đồng 11 tuổi người Nhật Bản Yuki Kurihara với tỉ số 2-10.

Trước đó vào đầu tháng 10-2026, hai tuyển thủ Hàn Quốc Yumin và Sana2 cũng bị phát hiện gian lận tại trận chung kết Delta Force Open mùa 3, tổ chức ở Nhật Bản.

Cả hai sử dụng thông tin từ các kênh phát sóng bên ngoài để nắm bắt diễn biến trận đấu. Đây là hành vi được gọi là stream sniping, giúp người chơi có được những thông tin mà lẽ ra họ không được phép tiếp cận.

Ban tổ chức quyết định cấm Yumin và Sana2 tham dự các giải đấu chính thức trong sáu tháng, từ ngày 1-10-2026 đến 31-3-2027. Đội tuyển Hàn Quốc còn bị thu hồi toàn bộ tiền thưởng từ vòng loại đến chung kết.

Đáng chú ý, đội Hàn Quốc vẫn chỉ giành ngôi á quân, còn chức vô địch thuộc về Nhật Bản.

Vụ việc tạo ra làn sóng chỉ trích ngay tại Hàn Quốc. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng án cấm sáu tháng chưa tương xứng với mức độ vi phạm.

Trước đó nữa, vào tháng 10-2025, Park Woo Tae (Summit), tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại từng giành danh hiệu MVP LCS mùa xuân 2022 tại Bắc Mỹ, cũng bị Riot Games xác định gian lận.

Sau vụ PUBG cấm Himass - Tanvuu, Hàn Quốc có 3 game thủ bị phát hiện gian lận - Ảnh 2.

Game thủ Kang Dong Shin - Ảnh: HERALD

Sự việc xảy ra ngày 6-10, trong trận đấu giữa Estral Esports và Disguised thuộc giải đấu tranh suất tham dự LCS 2026.

Khi trận đấu bị tạm dừng vì sự cố tấn công mạng DDoS, Summit đã mở video ghi lại diễn biến trận đấu đang diễn ra để theo dõi.

Riot Games xác định việc tiếp cận thông tin bị hạn chế có thể mang lại lợi thế không công bằng. Summit bị loại khỏi phần còn lại của giải đấu, dù không có bằng chứng anh chia sẻ thông tin với đồng đội.

Đến ngày 18-12-2025, Riot Games tiếp tục công bố án cấm thi đấu 12 tháng đối với tuyển thủ Valorant người Hàn Quốc Oh Seung Min (ban), từng khoác áo T1, TALON và Global Esports.

Cuộc điều tra xác định ban đã tham gia trao đổi với những người đề xuất thao túng trận đấu giữa Global Esports và Team Secret tại VCT Pacific 2025, trong đó có thảo luận về điều kiện tài chính.

Như vậy chỉ trong 1 năm qua, Hàn Quốc ghi nhận 4 vụ gian lận - với 5 VĐV tham gia. 3 trong số đó bị phát hiện sau vụ việc gây tranh cãi của Himass và Tanvuu.

Sau vụ PUBG cấm Himass - Tanvuu, Hàn Quốc có 3 game thủ bị phát hiện gian lận - Ảnh 4.Thắng Thái Lan và Indonesia, Việt Nam vô địch giải esports châu Á

Từ vị trí thứ 11 ở vòng bảng, đội tuyển GOW Esports của Việt Nam đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua những đối thủ mạnh của Thái Lan và Indonesia để vô địch giải Free Fire MAX Asia Invitational 2026 Fall.

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    Chủ đề: game Himass Tanvuu gian lận Hàn Quốc

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