Thắng Thái Lan và Indonesia, Việt Nam vô địch giải esports châu Á

Các game thủ của đội esports Việt Nam GOW - Ảnh: GOW

Đội tuyển thể thao điện tử GOW Esports của Việt Nam xuất sắc đăng quang giải Free Fire MAX Asia Invitational (FFMAI) 2026 Fall, sau trận chung kết nghẹt thở với sự góp mặt của 12 đội tuyển đến từ sáu quốc gia châu Á.

Chiến thắng của GOW gây bất ngờ lớn, bởi trước đó đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ 11 trong số 18 đội tham dự vòng bảng, với 152 điểm. Họ vừa đủ điều kiện góp mặt ở chung kết, trong khi một đại diện khác của Việt Nam là P Esports dẫn đầu vòng bảng với 221 điểm.

Tuy nhiên khi bước vào trận đấu quyết định, GOW đã tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục. Trận chung kết diễn ra theo thể thức Champion Rush, với tám ván đấu trước khi xác định nhà vô địch.

Trong sáu ván đầu, GOW chưa giành được chiến thắng nào, trong khi Bigetron by Vitality (Indonesia) đã có hai lần đứng đầu. Buriram United (Thái Lan), đương kim vô địch thế giới, cũng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng ở ván thứ sáu.

Bước ngoặt xuất hiện ở ván thứ bảy trên bản đồ Purgatory.

GOW thi đấu bùng nổ, giành chiến thắng với 39 điểm để nâng tổng thành tích lên 112 điểm. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam vượt ngưỡng 110 điểm, qua đó đủ điều kiện tranh chức vô địch theo thể thức Champion Rush.

Theo quy định, đội đạt mốc 110 điểm không lập tức vô địch, mà phải tiếp tục giành chiến thắng ở một ván kế tiếp. Đội đầu tiên hoàn thành cả hai điều kiện sẽ đăng quang. Ở ván thứ tám trên bản đồ Solara, GOW tiếp tục thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc.

Trong vòng bo cuối, đại diện Việt Nam lần lượt chứng kiến Bigetron và Team Rage (Bangladesh) bị loại. Cuộc chiến quyết định diễn ra giữa bốn tuyển thủ GOW và bốn thành viên Clutza Esports (Ấn Độ).

Tuyển thủ Piciu tạo lợi thế cho GOW bằng một pha bắn trúng đầu đối phương. Dù Clutza nỗ lực cứu đồng đội và phản công, Gocu tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha hạ gục quan trọng.

Cuối cùng, GOW loại toàn bộ đối thủ để giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, qua đó chính thức lên ngôi vô địch.

Điều đặc biệt là GOW kết thúc trận chung kết với 130 điểm, bằng đúng thành tích của Buriram United. Trong khi đó Bigetron by Vitality xếp thứ ba với 129 điểm.

Như vậy, khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu chỉ vỏn vẹn một điểm. Thậm chí Buriram còn có 83 lượt hạ gục đối thủ, nhiều hơn GOW hai lượt.

Tuy nhiên theo thể thức Champion Rush, GOW giành chức vô địch nhờ đáp ứng điều kiện chiến thắng trước các đối thủ.

Đây cũng là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam vô địch FFMAI, sau khi các danh hiệu trước đó thuộc về đại diện Thái Lan và Indonesia.

GOW nhận phần thưởng 15.000 USD (khoảng 395 triệu đồng), trong khi Buriram United nhận 7.500 USD và Bigetron nhận 3.500 USD.

Đại diện còn lại của Việt Nam là P Esports kết thúc giải ở vị trí thứ bảy, với 111 điểm.

FFMAI 2026 Fall do Garena tổ chức trực tuyến từ ngày 22 đến 25-10, quy tụ 18 đội tuyển và có tổng tiền thưởng 50.000 USD. Giải là một trong những sân chơi quốc tế đáng chú ý dành cho các đội Free Fire MAX tại châu Á.