Làng thể thao Indonesia dậy sóng vì những ca tử vong 'khó hiểu'

Các lãnh đạo Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia trả lời báo chí về hai vụ tử vong - Ảnh: KONI

Một người thiệt mạng khi bơi trên biển, người còn lại không qua khỏi sau khi bị chấn thương ngón tay. Những vụ tử vong khó tin khiến làng thể thao Indonesia dậy sóng.

Những ca tử vong không rõ ràng ở Indonesia

Gây bàng hoàng hơn cả là cái chết của Ayudiah Rivana Tridiandinita (19 tuổi), tuyển thủ pencak silat của Semarang, vào ngày 28-10.

Hai ngày trước, cô bị đối thủ đá trúng ngón giữa bàn tay trái trong trận tứ kết tại Đại hội thể thao tỉnh Trung Java (Porprov Jateng 2026), phải phẫu thuật tại Bệnh viện Primaya.

Theo báo Detik, cuộc phẫu thuật ngày 27-10 diễn ra thuận lợi. Ayudiah tỉnh táo, trò chuyện và còn sử dụng điện thoại. Khoảng 3h sáng, nhân viên y tế ghi nhận cô vẫn thở khi ngủ, nhưng đến 5h30, nữ võ sĩ được phát hiện không còn dấu hiệu sự sống.

Giám đốc Bệnh viện Aditya Nugraha xác nhận đây không phải đại phẫu, đồng thời khẳng định bệnh viện đã tuân thủ quy trình.

Tuy nhiên, ông chưa thể xác định nguyên nhân tử vong. Cảnh sát Semarang đang xem xét khả năng có sơ suất; gia đình nạn nhân từ chối đề nghị khám nghiệm tử thi.

Trước đó ba ngày, Syabilla Rizkia Putri Raharja (22 tuổi) thiệt mạng trong cuộc đua bơi chân vịt 3.000m ngoài biển tại cùng kỳ đại hội thể thao nói trên.

Bi kịch càng đau xót bởi Syabilla vừa giành hai huy chương vàng ở các nội dung 100m và 200m.

Chân dung cô gái xấu số Syabilla - Ảnh: INEWS

Theo cảnh sát, ở vòng bơi thứ hai, Syabilla đã ra tín hiệu bằng cách "giơ tay", nhưng rồi vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến vòng thứ ba, cô chìm xuống nước, được cứu hộ đưa vào bờ và chuyển viện nhưng không qua khỏi. Khám nghiệm ban đầu phát hiện nhiều nước trong phổi; nguyên nhân dẫn đến sự cố vẫn đang được làm rõ.

Điểm khiến dư luận đặt câu hỏi là tín hiệu giơ tay đã được xử lý ra sao. Cảnh sát trưởng Semarang Erlin Tang Jaya cho rằng người giám sát đáng lẽ phải đưa nữ vận động viên ra khỏi cuộc đua khi thấy dấu hiệu bất thường. Cảnh sát đã lấy lời khai nhân chứng để điều tra khả năng bất cẩn trong tổ chức, giám sát.

Cha cô, ông Ajar Tri Raharjo, chỉ trích lực lượng cứu hộ. Trong cuộc phỏng vấn với Metro TV ngày 30-10, ông nói: "Ở vòng thứ hai, con gái tôi giơ tay, chính mắt tôi nhìn thấy. Đúng là có một chiếc xuồng tiến lại gần, nhưng tại sao họ không đưa con bé lên hoặc đi theo bảo vệ? Khi con tôi đã giơ tay, nghĩa là có chuyện bất thường và cần được giúp đỡ".

Nhiều vụ việc khác cũng gây phẫn nộ

Chưa dừng ở đó, một đoạn video khác tại đại hội gây phẫn nộ. Ngày 27-10, võ sĩ pencak silat Kukuh Angga W bị đối thủ quật ngã, đầu va xuống thảm rồi co giật. Thế nhưng thay vì để đội y tế can thiệp lập tức, trọng tài vẫn đếm đến 10.

Chủ tịch Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia (KONI) tại Trung Java, Sujarwanto Dwiatmoko, giải thích cú quật hợp lệ nên trọng tài đếm theo luật. Kukuh may mắn hồi phục, được xuất viện. Tuy nhiên, KONI sau đó kiến nghị điều chỉnh quy trình để cấp cứu không phải chờ trọng tài đếm xong.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Erick Thohir - Ảnh: PSSI

Những ca tử vong còn xuất hiện ở các giải chạy. Ngày 17-10, sinh viên Dody Muhammad Pasha (21 tuổi) gục xuống sau khoảng 8-9km tại ITB Ultra Marathon và tử vong dù được cấp cứu. Tháng 6, Agus Putranadi qua đời sau khi ngã quỵ ở km 14 nội dung bán marathon tại Jakarta. Chưa có cơ sở khẳng định các trường hợp có chung nguyên nhân.

Theo ban tổ chức, đến tối 29-10, đại hội ghi nhận 157 trường hợp liên quan sức khỏe, trong đó 22 trường hợp phải chuyển tới bệnh viện. Một số người bị gãy xương mũi hoặc chảy máu vùng mặt.

Số ca thương vong khó tin ở các giải đấu lớn đặt ra câu hỏi về giám sát, phát hiện nguy hiểm và tốc độ cấp cứu. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir yêu cầu điều tra khách quan cái chết của Syabilla, nhấn mạnh: "Không có chiến thắng nào quý giá hơn tính mạng của một vận động viên".

Chưa thể quy trách nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức cụ thể trước kết luận điều tra. Nhưng sau những mất mát liên tiếp, việc chỉ khẳng định "đã làm đúng quy trình" khó xua tan nghi vấn về an toàn thi đấu.

Giới chức Indonesia lên tiếng sau hàng loạt sự cố Sau cái chết của nữ VĐV Syabilla Rizkia, ngày 27-10, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir tuyên bố: "Không có chiến thắng nào quý giá hơn sinh mạng của một vận động viên". Ông yêu cầu điều tra khách quan, minh bạch, đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn không thể chỉ phụ thuộc vào quyết định của VĐV khi đang chịu áp lực thi đấu. Ngày 29-10, Tổng thư ký Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia (KONI) tại Trung Java, Budi Santoso, khẳng định: "An toàn của vận động viên phải được ưu tiên hàng đầu". Ông cho biết sẽ kiến nghị điều chỉnh những quy định có nguy cơ cản trở công tác cấp cứu. Trong khi đó, Giám đốc Sở Thanh niên và Thể thao Trung Java, Aria Chandra, cảnh báo: "Những sự việc này không được phép tái diễn".