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Võ sĩ ngôi sao qua đời sau khi 'chấn thương ngón tay giữa'

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Làng võ thuật khu vực đón nhận một thông tin gây sốc, khi ngôi sao pencak silat của Indonesia qua đời sau khi bị chấn thương ngón tay giữa.

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Võ sĩ Ayudiah Rivana Tridiandinita là ngôi sao đang lên của pencak silat Indonesia - Ảnh: DETIK

Nữ võ sĩ pencak silat Ayudiah Rivana Tridiandinita qua đời ở tuổi 19, chỉ vài giờ sau ca phẫu thuật điều trị chấn thương ngón tay. Cái chết bất ngờ của cô khiến thể thao Indonesia chấn động, trong khi cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Theo báo Detik và hãng thông tấn ANTARA, Ayudiah qua đời vào ngày 28-10 tại Bệnh viện Primaya, thành phố Semarang, Indonesia. Trước đó, cô nhập viện điều trị chấn thương gặp phải khi tham dự Đại hội Thể thao tỉnh Trung Java (Porprov) 2026.

Sự việc bắt đầu chiều 26-10, khi Ayudiah đại diện thành phố Semarang thi đấu trận tứ kết hạng cân 45-50kg nữ gặp võ sĩ đến từ huyện Batang. Ngay hiệp đầu tiên, cô dùng tay đỡ một cú đá của đối thủ, khiến ngón giữa bị chấn thương, chảy máu.

Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu để nhân viên y tế sơ cứu. Theo HLV Nurfaqih, ngón tay của Ayudiah bị lệch khớp, kết quả chụp X-quang ban đầu không cho thấy dấu hiệu gãy xương. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện và ban tổ chức sau đó mô tả đây là chấn thương gãy xương ngón giữa.

Ayudiah được đưa đến Bệnh viện Primaya gần nhà thi đấu để điều trị. Sau khi thăm khám, bác sĩ quyết định phẫu thuật và tiến hành ca mổ vào khoảng 18h ngày 27-10.

Theo giám đốc bệnh viện Aditya Nugraha, đây không phải ca đại phẫu. Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nữ võ sĩ tỉnh táo hoàn toàn sau khi kết thúc và được chuyển về phòng bệnh.

Khoảng 19h30, gia đình còn thông báo với ban huấn luyện rằng ca mổ đã hoàn tất và không có vấn đề bất thường. Đến 23h, nhân viên y tế tiếp tục chăm sóc, cho bệnh nhân dùng thuốc. Lúc 3h sáng 28-10, Ayudiah vẫn được ghi nhận đang ngủ và thở bình thường.

Tuy nhiên, khoảng 5h30, khi nhân viên bệnh viện đến đánh thức, cô đã bất tỉnh, không còn nhịp tim và ngừng thở.

"Chúng tôi cũng hết sức bất ngờ khi sáng hôm đó bệnh nhân không còn thở và không có mạch", bác sĩ Aditya Nugraha cho biết.

Diễn biến mới nhất ngày 29-10, cảnh sát Semarang xác nhận sẽ làm việc với các bác sĩ Bệnh viện Primaya để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường.

Đáng chú ý, gia đình Ayudiah đã từ chối khám nghiệm tử thi. Vì vậy, cảnh sát đang tập trung thu thập thông tin từ đội ngũ bác sĩ và hồ sơ điều trị.

Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia tại Trung Java (KONI) tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cung cấp thông tin. Đến sáng 29-10, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của Ayudiah vẫn chưa được công bố.

Nữ võ sĩ tài năng với nhiều chức vô địch

Ayudiah Rivana Tridiandinita sinh năm 2007, là võ sĩ được đào tạo tại võ đường Naga Hitam Indonesia ở Semarang. Cô từng theo học tại Trường nghề công lập số 11 Semarang và giành nhiều thành tích nổi bật ở các giải pencak silat trẻ.

Năm 2023, Ayudiah vô địch giải Bandung Lautan Api International Championship lần thứ tư. Cô còn giành chức vô địch Tugu Muda Championship trong giai đoạn 2022-2024, Semarang Open năm 2023 và 2024, cùng nhiều danh hiệu tại các giải khu vực.

Năm 2025, nữ võ sĩ tiếp tục được nhà trường biểu dương sau khi giành chức vô địch một giải pencak silat cấp quốc gia ở nội dung đối kháng hạng A nữ.

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    Chủ đề: qua đời Indonesia ngón tay pencak silat tử vong

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