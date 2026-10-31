Việt Nam sẽ sớm nhận được khoản tiền 25 triệu USD từ FIFA

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino cam kết về gói hỗ trợ - Ảnh: AP

Những động thái mới nhất từ FIFA cho thấy bóng đá Việt Nam sẽ sớm nhận được gói hỗ trợ 25 triệu USD trong giai đoạn 2027-2030.

Tại World Cup U15 vừa kết thúc tại Azerbaijan vào ngày 30-10, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino một lần nữa đề cập kế hoạch tăng ngân sách hỗ trợ phát triển bóng đá cho 211 liên đoàn thành viên trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang chủ FIFA, ông Infantino khẳng định: "Khi tôi trở thành Chủ tịch FIFA cách đây 10 năm, mỗi liên đoàn thành viên nhận 250.000 USD mỗi năm, tức 1 triệu USD trong bốn năm. Hội đồng FIFA vừa quyết định nâng con số này lên 25 triệu USD".

Ông nhấn mạnh nguồn kinh phí khổng lồ sẽ tạo thêm cơ hội cho bóng đá trẻ, bóng đá nữ và các chương trình phát triển bóng đá trên toàn thế giới.

Phát biểu mới nhất của ông Infantino tiếp tục củng cố triển vọng FIFA sẽ chính thức thông qua chương trình hỗ trợ tài chính lớn chưa từng có, mang lại lợi ích đáng kể cho các nền bóng đá đang phát triển.

Không chỉ đưa ra tuyên bố chung, FIFA còn bắt đầu thảo luận trực tiếp với các liên đoàn thành viên về việc sử dụng nguồn kinh phí.

Trong tuần này, ông Infantino gặp Bộ trưởng Thể thao Sri Lanka Sunil Kumara Gamage và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sri Lanka Jaswar Umar tại Azerbaijan.

Theo báo EconomyNext ngày 27-10, hai bên thảo luận kế hoạch sử dụng 25 triệu USD để phát triển bóng đá Sri Lanka. Quốc gia Nam Á này dự kiến xây dựng một sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm đào tạo thể thao thành tích cao và phát triển khoảng 40 sân bóng địa phương đến năm 2031.

Tại Bhutan, kế hoạch hỗ trợ 25 triệu USD cũng được ông Infantino trực tiếp nhắc đến trong chuyến thăm ngày 19-10.

Theo Bhutan Times ngày 27-10, Liên đoàn Bóng đá Bhutan đã đề xuất xây dựng học viện đào tạo 500 cầu thủ trẻ, gồm 250 nam và 250 nữ, kết hợp trường học cùng bốn sân bóng. FIFA dự kiến cử chuyên gia đánh giá tính khả thi của dự án.

Những cuộc thảo luận cụ thể tại Sri Lanka và Bhutan cho thấy các liên đoàn đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận nguồn vốn mới, dù thủ tục phê duyệt cuối cùng chưa hoàn tất.

Theo phương án FIFA công bố ngày 15-10, mỗi liên đoàn thành viên dự kiến nhận tổng cộng 25 triệu USD trong chu kỳ 2027-2030.

Con số này bao gồm 10 triệu USD từ chương trình phát triển bóng đá FIFA Forward 4.0 và 15 triệu USD bổ sung từ chương trình đoàn kết sử dụng nguồn thặng dư tài chính của FIFA (FIFA Surplus Solidarity Programme).

Tổng ngân sách hỗ trợ phát triển bóng đá toàn cầu dự kiến đạt 6,35 tỉ USD, hơn gấp đôi kế hoạch ban đầu. Nguồn tiền tăng thêm chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của World Cup 2026.

Với tư cách một trong 211 liên đoàn thành viên FIFA, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thuộc diện được phân bổ nguồn kinh phí này nếu phương án được phê duyệt và đáp ứng các điều kiện liên quan. Khoản tiền có thể được sử dụng để phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ, nâng cấp cơ sở vật chất và thực hiện các dự án dài hạn, theo quy định của FIFA. Dự kiến, Hội đồng FIFA sẽ hoàn thiện phương án vào tháng 12-2026, trước khi trình Đại hội FIFA lần thứ 77 phê duyệt cuối cùng vào tháng 3-2027. Như vậy, dù chưa có quyết định giải ngân, những động thái liên tiếp của FIFA và các liên đoàn thành viên đang cho thấy triển vọng gói hỗ trợ 25 triệu USD sớm được chính thức hóa.