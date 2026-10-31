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Phát hiện bê bối ở Quả bóng vàng, cảnh sát vào cuộc

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HUY ĐĂNG
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HUY ĐĂNG

Tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng, đã liên hệ cảnh sát Pháp sau khi phát hiện những giao dịch cá cược đáng ngờ, mang lại khoản lợi nhuận gần 200.000 USD cho một nhóm tài khoản bí ẩn.

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Kết quả 5 cái tên đứng đầu Quả bóng vàng 2026 nghi bị rò rỉ - Ảnh: REUTERS

Theo báo The Guardian, ban tổ chức France Football đã mở cuộc điều tra nội bộ, đồng thời liên hệ cảnh sát để làm rõ nghi vấn kết quả chi tiết những người đứng đầu Quả bóng vàng 2026 bị tiết lộ trước lễ trao giải.

Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện bằng chứng về hàng loạt giao dịch cá cược dự đoán chính xác thứ tự năm cầu thủ dẫn đầu giải thưởng.

Trước đó, tại lễ trao giải ngày 26-10 ở London (Anh), Harry Kane giành Quả bóng vàng, xếp sau lần lượt là Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri và Lionel Messi. Đáng kinh ngạc, thứ tự này trùng khớp hoàn toàn với những khoản cược được một nhóm tài khoản thực hiện từ nhiều ngày trước.

Cụ thể, nhóm này đã cược vào kết quả 5 người đứng đầu Quả bóng vàng 2026 với thứ tự hoàn toàn chính xác như trên, không có một sai sót nào.

Theo cuộc điều tra của chuyên trang tài chính Pháp Upside, có 12 tài khoản trên Polymarket, nền tảng giao dịch dự đoán bằng tiền điện tử, đặt cược tổng cộng hơn 264.000 USD vào các kết quả liên quan Quả bóng vàng. Sau khi kết quả được công bố, nhóm này thu lợi nhuận gần 200.000 USD.

Điều khiến giới điều tra nghi ngờ là 12 tài khoản đều được tạo trong khoảng ngày 1 đến 20-10. Trong đó, bảy tài khoản không tham gia bất kỳ thị trường dự đoán nào khác, còn sáu tài khoản đặt cược chỉ 15 phút sau khi được tạo.

Đáng chú ý, Upside đã lần theo các giao dịch trên chuỗi khối và phát hiện một tài khoản nhận tiền thông qua ứng dụng tài chính Deblock của Pháp. Nền tảng này có khả năng xác định danh tính khách hàng liên quan, nhưng thông tin chỉ có thể được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Upside, France Football xác nhận mở cuộc điều tra và liên hệ với cảnh sát Pháp để làm rõ vụ việc.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng bởi France Football luôn áp dụng quy trình bảo mật nghiêm ngặt đối với kết quả bầu chọn. Trước lễ trao giải, cựu tổng biên tập Pascal Ferre từng tiết lộ chỉ một nhóm rất ít người biết trước danh tính chủ nhân Quả bóng vàng.

Hiện chưa có bằng chứng xác nhận kết quả bị rò rỉ, cũng chưa thể kết luận các tài khoản thuộc cùng một cá nhân. 

Tuy nhiên, việc dự đoán chính xác thứ tự năm cầu thủ, cùng dòng tiền bất thường, đang đặt ra những câu hỏi lớn về khả năng bảo mật của giải thưởng danh giá nhất bóng đá thế giới.

Phát hiện bê bối ở Quả bóng vàng, cảnh sát vào cuộc - Ảnh 3.Tây Ban Nha lại vô địch thêm 1 World Cup, thống trị bóng đá đến khó tin

Chiến thắng của đội U15 tại World Cup 2026 giúp Tây Ban Nha nâng số danh hiệu đương kim vô địch ở các cấp độ nam và nữ lên con số 9, thiết lập một chuỗi thống trị hiếm thấy trong lịch sử bóng đá thế giới.

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    Chủ đề: Yamal cảnh sát Kane quả bóng vàng Mbappe

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