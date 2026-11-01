Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' đầu tiên cho La Liga vì vụ Mbappe

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Toàn bộ các trận đấu thuộc vòng 11 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) đã biến mất khỏi lịch phát sóng của truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), bất chấp những lời xin lỗi từ phía Mbappe cũng như ban tổ chức giải.

Mbappe khiến cả La Liga chịu tổn thất - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-11, Hãng thông tấn EFE (Tây Ban Nha) xác nhận CCTV đã không phát sóng bất kỳ trận đấu nào thuộc vòng 11 La Liga diễn ra trong hai ngày 30 và 31-10, giữ đúng lời tuyên bố "tẩy chay" từ vụ việc của Mbappe.

Cụ thể, cả năm trận Villarreal - Espanyol, Levante - Atlético Madrid, Rayo Vallecano - Celta Vigo, Real Betis - Málaga và Barcelona - Alavés đều không xuất hiện trên hệ thống truyền hình này.

Đáng chú ý, lịch phát sóng của CCTV cũng không có năm trận còn lại của vòng 11, bao gồm cuộc đối đầu giữa Racing Santander và Real Madrid vào ngày 1-11.

Trước khi xảy ra vụ việc, CCTV thường phát sóng trực tiếp một hoặc hai trận La Liga mỗi vòng. Vì vậy, việc giải đấu biến mất hoàn toàn khỏi lịch truyền hình cuối tuần này được xem là bước thực thi rõ ràng đầu tiên của quyết định đình chỉ phát sóng được công bố trước đó.

Tuy nhiên, đây chưa phải lệnh cấm phát sóng La Liga trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Nền tảng trực tuyến Migu, thuộc China Mobile, vẫn duy trì phần lớn chương trình phát sóng vòng 11. Riêng trận đấu của Real Madrid không xuất hiện trong lịch phát của nền tảng này.

Sóng gió bắt nguồn từ một đoạn video phỏng vấn Mbappe lan truyền trên mạng xã hội hồi cuối tháng 10. Khi được hỏi về hình ảnh chế khiến mình thích thú nhất, tiền đạo người Pháp nhắc đến một bức ảnh ghép trên mạng xã hội và nói rằng nguồn gốc bức ảnh này đến từ Trung Quốc.

Phát ngôn của Mbappe - dù mang tính đùa cợt nhưng có yếu tố nhạy cảm trong bối cảnh chính trị, lập tức gây làn sóng phản đối dữ dội tại Trung Quốc.

Ngày 27-10, ít nhất ba doanh nghiệp Trung Quốc, gồm Dongpeng, Mengniu và Milkground, tuyên bố chấm dứt hợp tác thương mại với ngôi sao Real Madrid. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng yêu cầu Mbappe và Real Madrid công khai xin lỗi.

Trong khi đó, Tập đoàn Truyền thông trung ương Trung Quốc (CMG), đơn vị quản lý CCTV, xác nhận đã đình chỉ phát sóng La Liga và các trận đấu có Mbappe từ ngày 26-10, đồng thời gỡ bỏ quảng cáo liên quan cầu thủ này.

Trước sức ép, Mbappe đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định không có ý xúc phạm người dân Trung Quốc. Chủ tịch La Liga Javier Tebas cũng đưa ra phát biểu nhấn mạnh rằng phát ngôn của Mbappe không đại diện cho giải đấu.

La Liga còn cam kết tăng cường hướng dẫn cầu thủ và các CLB về sự tôn trọng khác biệt văn hóa, nhằm tránh những sự cố tương tự.

Tuy nhiên, những động thái xoa dịu đó vẫn chưa giúp La Liga trở lại sóng CCTV. Đến ngày 1-11, phía Trung Quốc chưa công bố thời điểm khôi phục phát sóng giải đấu.

Điều này khiến vụ tranh cãi cá nhân của Mbappe tiếp tục gây ảnh hưởng đến cả La Liga, trong bối cảnh Trung Quốc là một thị trường quan trọng về bản quyền truyền hình và thương mại của bóng đá Tây Ban Nha.

Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' đầu tiên cho La Liga vì vụ Mbappe - Ảnh 3.Mbappe sẽ phải đền bù số tiền khó tin vì gây mất lòng Trung Quốc?

Không chỉ mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, Kylian Mbappe còn đối diện nguy cơ bị các doanh nghiệp Trung Quốc yêu cầu bồi thường.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CCTV Trung Quốc La Liga Real Madrid tẩy chay

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất