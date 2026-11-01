Trung Quốc tung 'đòn trừng phạt' đầu tiên cho La Liga vì vụ Mbappe

Mbappe khiến cả La Liga chịu tổn thất - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-11, Hãng thông tấn EFE (Tây Ban Nha) xác nhận CCTV đã không phát sóng bất kỳ trận đấu nào thuộc vòng 11 La Liga diễn ra trong hai ngày 30 và 31-10, giữ đúng lời tuyên bố "tẩy chay" từ vụ việc của Mbappe.

Cụ thể, cả năm trận Villarreal - Espanyol, Levante - Atlético Madrid, Rayo Vallecano - Celta Vigo, Real Betis - Málaga và Barcelona - Alavés đều không xuất hiện trên hệ thống truyền hình này.

Đáng chú ý, lịch phát sóng của CCTV cũng không có năm trận còn lại của vòng 11, bao gồm cuộc đối đầu giữa Racing Santander và Real Madrid vào ngày 1-11.

Trước khi xảy ra vụ việc, CCTV thường phát sóng trực tiếp một hoặc hai trận La Liga mỗi vòng. Vì vậy, việc giải đấu biến mất hoàn toàn khỏi lịch truyền hình cuối tuần này được xem là bước thực thi rõ ràng đầu tiên của quyết định đình chỉ phát sóng được công bố trước đó.

Tuy nhiên, đây chưa phải lệnh cấm phát sóng La Liga trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Nền tảng trực tuyến Migu, thuộc China Mobile, vẫn duy trì phần lớn chương trình phát sóng vòng 11. Riêng trận đấu của Real Madrid không xuất hiện trong lịch phát của nền tảng này.

Sóng gió bắt nguồn từ một đoạn video phỏng vấn Mbappe lan truyền trên mạng xã hội hồi cuối tháng 10. Khi được hỏi về hình ảnh chế khiến mình thích thú nhất, tiền đạo người Pháp nhắc đến một bức ảnh ghép trên mạng xã hội và nói rằng nguồn gốc bức ảnh này đến từ Trung Quốc.

Phát ngôn của Mbappe - dù mang tính đùa cợt nhưng có yếu tố nhạy cảm trong bối cảnh chính trị, lập tức gây làn sóng phản đối dữ dội tại Trung Quốc.

Ngày 27-10, ít nhất ba doanh nghiệp Trung Quốc, gồm Dongpeng, Mengniu và Milkground, tuyên bố chấm dứt hợp tác thương mại với ngôi sao Real Madrid. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng yêu cầu Mbappe và Real Madrid công khai xin lỗi.

Trong khi đó, Tập đoàn Truyền thông trung ương Trung Quốc (CMG), đơn vị quản lý CCTV, xác nhận đã đình chỉ phát sóng La Liga và các trận đấu có Mbappe từ ngày 26-10, đồng thời gỡ bỏ quảng cáo liên quan cầu thủ này.

Trước sức ép, Mbappe đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định không có ý xúc phạm người dân Trung Quốc. Chủ tịch La Liga Javier Tebas cũng đưa ra phát biểu nhấn mạnh rằng phát ngôn của Mbappe không đại diện cho giải đấu.

La Liga còn cam kết tăng cường hướng dẫn cầu thủ và các CLB về sự tôn trọng khác biệt văn hóa, nhằm tránh những sự cố tương tự.

Tuy nhiên, những động thái xoa dịu đó vẫn chưa giúp La Liga trở lại sóng CCTV. Đến ngày 1-11, phía Trung Quốc chưa công bố thời điểm khôi phục phát sóng giải đấu.

Điều này khiến vụ tranh cãi cá nhân của Mbappe tiếp tục gây ảnh hưởng đến cả La Liga, trong bối cảnh Trung Quốc là một thị trường quan trọng về bản quyền truyền hình và thương mại của bóng đá Tây Ban Nha.