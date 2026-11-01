Việt Nam hoang mang với Asian Cup 2027: Hoãn hay không hoãn?

Chủ tịch AFC từng thừa nhận khả năng hoãn Asian Cup - Ảnh: AFC

Đến ngày 31-10, thông tin giải đấu có thể bị hoãn một năm lại xuất hiện, khiến đội tuyển Việt Nam và các đội bóng châu Á tiếp tục phải chờ đợi.

Ngày 31-10, trang báo thể thao WinWin (của tập đoàn Fadaat Media thuộc Qatar) bất ngờ đăng tải thông tin độc quyền, cho biết Asian Cup 2027 đang đứng trước khả năng bị hoãn sang năm 2028.

Dẫn các nguồn tin riêng, WinWin khẳng định phương án lùi giải một năm đang được xem xét, trong bối cảnh tình hình tổ chức tại Saudi Arabia có nhiều biến động. Tuy nhiên, chính trang báo này cũng thừa nhận AFC vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.

Thông tin xuất hiện chỉ vài ngày sau khi AFC công bố lịch thi đấu chi tiết, bao gồm cả ba trận vòng bảng của tuyển Việt Nam. Sự trái ngược này khiến câu hỏi về tương lai Asian Cup 2027 một lần nữa trở nên nóng bỏng.

Tháng biến động của Asian Cup

Ngày 29-9, Saudi Arabia còn tổ chức sự kiện đánh dấu cột mốc 100 ngày trước lễ khai mạc Asian Cup 2027. Theo Arab News, ban tổ chức địa phương tuyên bố công tác chuẩn bị đã chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang vận hành thực tế.

Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa khi đó bày tỏ tin tưởng Saudi Arabia sẽ tổ chức một kỳ Asian Cup thành công. Giám đốc điều hành ban tổ chức Mai AlHelabi cũng cho biết tám sân vận động đang được hoàn thiện, với hơn 50 đơn vị phối hợp triển khai công tác tổ chức.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi trong tháng 10, khi hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi từ Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đặc biệt là khu vực sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Theo Reuters, một vụ tấn công ngày 10-10 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tình hình an ninh lập tức ảnh hưởng đến hoạt động thể thao. Giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam phải dời từ tháng 10 sang tháng 12, giải thể thao điện tử FIFAe Finals 2026 bị hoãn, trong khi một số trận bóng đá tại Saudi Arabia cũng phải thay đổi lịch.

Ngày 13-10, hãng thông tấn AAP của Úc đăng bài đặt vấn đề liệu Asian Cup 2027 có thể diễn ra đúng kế hoạch hay không. Liên đoàn Bóng đá Úc xác nhận đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại Saudi Arabia.

Đến ngày 14-10, những nghi ngại trở nên nghiêm trọng khi đích thân Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa công khai thừa nhận khả năng hoãn giải.

Trả lời báo chí tại Zurich (Thụy Sĩ), ông nói: "Chúng tôi có thể chờ đến cuối tháng 11. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh, theo chiều hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Vấn đề là phải theo dõi những gì xảy ra".

Người đứng đầu AFC nhấn mạnh: "Nếu cần đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi có thể hoãn giải một năm, sang năm 2028 nếu cần thiết. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn theo dõi tình hình và mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch".

Chủ nhà khẳng định không hoãn, nhưng AFC chưa chốt

Chỉ một ngày sau phát biểu của chủ tịch AFC, ban tổ chức Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia đã ra thông cáo trấn an dư luận.

Theo Reuters và Arab News ngày 16-10, ban tổ chức khẳng định: "Công tác chuẩn bị trên tất cả các lĩnh vực tổ chức và vận hành đang tiến triển theo đúng lịch trình được phê duyệt, bao gồm việc chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ".

Phía Saudi Arabia đồng thời tuyên bố tiếp tục phối hợp với AFC để bảo đảm các điều kiện tổ chức. Tuy nhiên, họ cũng để ngỏ việc theo dõi những diễn biến có thể ảnh hưởng đến giải đấu.

Tuyển Việt Nam cũng như nhiều đội khác vẫn mông lung về Asian Cup 2027 - Ảnh: ANH KHOA

Ngày 23-10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản Tsuneyasu Miyamoto tiếp tục làm dấy lên lo ngại khi tiết lộ nội dung cuộc trao đổi trực tiếp với phía Saudi Arabia.

Ông Miyamoto nói với Reuters: "Tôi vừa có cuộc họp với phía Saudi Arabia. Họ nói ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của các cầu thủ, người hâm mộ và tất cả những người tham dự giải".

Đáng chú ý, vị lãnh đạo bóng đá Nhật Bản tiết lộ phía Saudi Arabia sẽ cùng AFC quyết định liệu giải đấu có thể diễn ra hay không, đồng thời thừa nhận quá trình đưa ra quyết định sẽ cần thêm thời gian.

Cũng trong ngày 23-10, đại hội bất thường AFC tại Tokyo thông qua việc chuyển chu kỳ tổ chức Asian Cup từ các năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ 2032.

Tuy nhiên, thay đổi này không đồng nghĩa Asian Cup 2027 đã bị hoãn. Thậm chí, đến ngày 26-10, AFC cùng ban tổ chức Saudi Arabia còn chính thức công bố lịch thi đấu với 51 trận tại tám sân vận động. Theo đó, giải khai mạc ngày 7-1-2027 bằng trận Saudi Arabia gặp Palestine tại Riyadh và kết thúc ngày 5-2.

Tưởng như mọi tranh cãi đã khép lại, thông tin từ WinWin ngày 31-10 lại đảo ngược bầu không khí. GIờ đây, làng bóng đá châu Á lại hồi hộp chờ tin từ AFC và chủ nhà Saudi Arabia.

