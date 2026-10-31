Huyền thoại bóng đá Thái Lan: Việt Nam gần vé World Cup hơn chúng ta

Winothai (trái) tin rằng Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé dự World Cup 2030 - Ảnh: THAIRATH

Ngày 31-10, báo Bola.com của Indonesia đăng tải cuộc phỏng vấn với Teeratep Winothai, cựu tiền đạo nổi tiếng của tuyển Thái Lan, về triển vọng của bóng đá Đông Nam Á tại World Cup 2030.

Đáng chú ý, khi được hỏi về những đội tuyển có khả năng giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Teeratep không chọn Thái Lan mà đặt niềm tin vào hai đối thủ khu vực.

"Tôi nghĩ Indonesia và Việt Nam hiện khá gần vé dự World Cup 2030, nhưng với Thái Lan thì vẫn còn quá xa", cựu danh thủ 41 tuổi nhận định.

Theo Teeratep, Indonesia hiện là đội tuyển Đông Nam Á có triển vọng lớn nhất trong cuộc đua đến World Cup 2030. Ông đánh giá đội bóng xứ vạn đảo đang sở hữu lực lượng chất lượng, đủ khả năng tiếp tục tiến bộ trong những năm tới.

Nhận định này có cơ sở từ thành tích gần đây của Indonesia. Tại vòng loại World Cup 2026, đội bóng xứ vạn đảo tiến đến vòng loại thứ tư, thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, Indonesia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 5-10. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút, trước khi Indonesia thắng 4-2 trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng được Teeratep đánh giá cao về triển vọng cạnh tranh vé dự World Cup 2030. Nhận định này càng đáng chú ý bởi Thái Lan - Việt Nam vốn là đại kình địch, và bản chất cuộc phỏng vấn cũng không liên quan đến Việt Nam.

Ông Teeratep nhận xét tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang duy trì được sự ổn định. Đội bóng kết hợp lực lượng cầu thủ nội với một số gương mặt nhập tịch thi đấu tại giải quốc nội.

Tuy nhiên, Teeratep còn cho rằng "Muốn hiện thực hóa giấc mơ World Cup, các đội tuyển Đông Nam Á không thể chỉ trông chờ vào việc nâng cấp lực lượng trong ngắn hạn".

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng bóng đá quốc gia, đặc biệt là hệ thống đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng.

Cựu danh thủ Thái Lan ví hệ thống phát triển bóng đá như một kim tự tháp, trong đó nền móng phải vững chắc trước khi một đội tuyển có thể nghĩ đến việc cạnh tranh tại World Cup.

Quan điểm của ông cũng đặt ra vấn đề đối với xu hướng nhập tịch cầu thủ đang phát triển mạnh tại Đông Nam Á. Việc bổ sung cầu thủ chất lượng có thể mang đến hiệu quả tức thời, nhưng chưa đủ để bảo đảm thành công lâu dài.

Teeratep Winothai sinh năm 1985, từng được đào tạo tại các đội trẻ Crystal Palace và Everton ở Anh. Ông cũng có thời gian thi đấu tại Bỉ trước khi trở thành một trong những tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, với 47 lần khoác áo đội tuyển và ghi 16 bàn. Dù chỉ là nhận định cá nhân, việc một cựu tuyển thủ Thái Lan đặt Việt Nam và Indonesia lên trên đội nhà trong cuộc đua World Cup cho thấy cách nhìn đáng chú ý về tương quan bóng đá Đông Nam Á.

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