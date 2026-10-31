Dư luận Trung Quốc cay đắng vì các đội bóng nước này 'thua Việt Nam, hòa cả Campuchia'

Đại diện bóng đá Trung Quốc (phải) gây thất vọng khi đụng độ CLB từ Campuchia - Ảnh: AFCC

Ngày 30-10, cây bút Tiểu Kim Thể Đàn Thị Dã đăng bài trên nền tảng Sohu với tiêu đề: "Cảm giác quen thuộc! Các đội Trung Quốc chỉ hòa 1, thua 2 ở lượt trận cúp châu Á".

Tác giả mở đầu bằng nhận xét đầy cay đắng: "Hai vòng đầu, chúng ta còn vui mừng vì các đội Trung Quốc bất bại cả sáu trận. Không ngờ đến vòng thứ ba đã bị giội một gáo nước lạnh".

Liên tiếp 2 nỗi đau của bóng đá Trung Quốc

Tâm điểm chỉ trích là thất bại 2-3 của Shanghai Port trước Công An Hà Nội ngày 27-10 tại AFC Champions League Elite.

Đội bóng Trung Quốc được thi đấu trên sân nhà, hai lần gỡ hòa và còn có cơ hội thực hiện quả phạt đền đến hai lần. Tuy nhiên Leonardo bị thủ môn cản phá, còn Vital sút trúng cột dọc khi được đá lại.

Báo Văn Hối (Thượng Hải) nhận xét Shanghai Port một lần nữa trở thành "phông nền đáng xấu hổ" cho thành tích lịch sử của đối thủ. Đây chính là chiến thắng đầu tiên của một CLB Việt Nam tại AFC Champions League Elite.

Trong khi đó báo Lao Động Quan Sát chỉ rõ thất bại xuất phát từ tâm lý xem thường đối thủ và phong độ kém. Việc sử dụng đội hình có tính chất xoay tua khiến Shanghai Port không phát huy được sức mạnh.

Trên diễn đàn Dongqiudi, một CĐV chua chát: "Đánh trong nước thì mạnh tay, ra đấu trường quốc tế lại rụt rè".

Người khác chất vấn: "Bỏ cúp châu Á để tập trung giải quốc nội, rồi cố giành suất dự cúp châu Á mùa sau. Tôi thực sự không hiểu logic này".

Bài viết trên Sohu ngày 30-10 còn nhắc lại trận Shanghai Shenhua hòa Svay Rieng 0-0 ở Campuchia hôm 15-10, tại AFC Champions League Two.

Dù được đánh giá cao hơn, Shanghai Shenhua chỉ kiểm soát bóng 39% và tung ra 7 cú sút, trong khi đại diện Campuchia có đến 20 lần dứt điểm.

Tác giả Sohu cho rằng trận hòa ấy đã bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại. Đến ngày 29-10, Shanghai Shenhua tiếp tục thua Machida Zelvia (Nhật Bản) 0-1 trên sân nhà.

Trước đó, nhà báo Mã Đức Hưng của tờ Thể Đàn Chu Báo vẫn có cái nhìn nhẹ nhàng về trận hòa Svay Rieng: "Dù thế nào, ít nhất cũng không thua. Một điểm là kết quả chấp nhận được. Quan trọng phải thi đấu tốt trên sân nhà".

Tuy nhiên, diễn biến mới khiến kết quả hòa Campuchia càng trở nên đáng chú ý. Ngày 29-10, Svay Rieng bất ngờ đánh bại Tampines Rovers (Singapore) 5-1, qua đó vượt Shanghai Shenhua trên bảng xếp hạng bảng G nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Nguy cơ bị Malaysia vượt mặt

Sự lo lắng của dư luận Trung Quốc còn xuất phát từ thành tích chung tại cúp châu Á.

Ở lượt trận thứ ba, Shanghai Port thua Công An Hà Nội, Shanghai Shenhua thất bại trước Machida Zelvia, còn Beijing Guoan hòa Jeonbuk Hyundai Motors 2-2. Ba đại diện Trung Quốc chỉ giành được một điểm sau ba trận sân nhà.

Một CĐV trên Dongqiudi bình luận: "Ba đội đều đá trên sân nhà mà không thắng nổi trận nào. Đặc biệt là hai đội Thượng Hải, thật quá mất mặt".

Shanghai Port (áo đỏ) gây thất vọng khi thua Công An Hà Nội - Ảnh: AFC

Ngày 30-10, trang Zhibo8 đưa ra cảnh báo đáng lo ngại hơn: Trung Quốc hiện chỉ đứng thứ 11 trên bảng điểm kỹ thuật AFC, với 42,897 điểm, kém Malaysia 1,745 điểm.

Nếu không thu hẹp được khoảng cách khi mùa giải kết thúc, bóng đá Trung Quốc có nguy cơ chỉ còn hai suất dự các giải CLB châu Á mùa 2028-2029, gồm một suất AFC Champions League Elite và một suất AFC Champions League Two.

Một số CĐV đề nghị cải tổ chính sách ngoại binh để tăng sức cạnh tranh. Những người khác cho rằng các CLB Trung Quốc quá chú trọng giải quốc nội mà chưa thực sự coi trọng đấu trường châu lục.

Từ thất bại trước đại diện Việt Nam đến trận hòa Campuchia, vấn đề khiến dư luận Trung Quốc day dứt không chỉ là những điểm số đánh rơi, mà còn là vị thế ngày càng bị thách thức của bóng đá nước này trước các CLB Đông Nam Á.