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Truyền thông châu Á sửng sốt trước sự trỗi dậy của bóng đá Campuchia

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Những chiến thắng liên tiếp của các CLB Campuchia tại AFC Champions League Two 2026-2027 đang thu hút sự chú ý của truyền thông châu Á.

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Các cầu thủ CLB Svay Rieng của Campuchia ăn mừng chiến tích - Ảnh: AFC

Từ giới truyền thông châu lục cho đến cả những đối thủ vừa nhận thất bại cũng phải thừa nhận sức mạnh đáng nể của bóng đá Campuchia. 

Ngày 30-10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của Preah Khan Reach Svay Rieng sau chiến thắng 5-1 trước Tampines Rovers ngay trên đất Singapore.

Trong bài bình luận, AFC đánh giá đội bóng Campuchia đã có một hiệp đấu đầu tiên đầy sức mạnh, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Đặc biệt, AFC nhấn mạnh Svay Rieng ghi những bàn thắng hết sức ấn tượng, sau khi dẫn trước đến 4-0 ngay trong hiệp một.

Tờ The Straits Times của Singapore mô tả thất bại 1-5 của Tampines Rovers là một "cơn ác mộng", khiến cơ hội vượt qua vòng bảng của đội bóng này gần như tan biến. Trang báo uy tín của Singapore tỏ thái độ sững sờ khi đội nhà lại thua đậm một đối thủ đến từ Campuchia.

Đáng chú ý hơn, chính Tampines Rovers cũng công khai thừa nhận sức mạnh của đối thủ.

Trong bài tổng kết đăng trên trang chủ, CLB Singapore đánh giá Svay Rieng thể hiện khả năng dứt điểm sắc bén, tổ chức tấn công nhanh và liên tục trừng phạt những sai lầm của đội chủ nhà.

"Ở đẳng cấp này, những sai lầm thường phải trả giá. Đội khách đã chứng minh chất lượng của mình bằng cách tận dụng tối đa những cơ hội có được", Tampines Rovers thừa nhận.

Không chỉ Svay Rieng, Phnom Penh Crown cũng nhận được sự chú ý từ truyền thông Hong Kong sau chiến thắng 2-0 trước Kitchee ngày 29-10.

Tờ Oriental Daily của Hong Kong gọi Phnom Penh Crown là một "đội bóng mạnh của Campuchia", đồng thời nhấn mạnh đội bóng này đang dẫn đầu bảng H với thành tích toàn thắng.

Đài TVB News đặc biệt ca ngợi bàn mở tỉ số của Sa Ty ở phút 90, gọi đây là một "siêu phẩm", khi cầu thủ Campuchia tung cú sút từ xa khiến thủ môn Kitchee bất lực.

Chiến thắng này giúp Phnom Penh Crown giành 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, bỏ xa Gangwon FC của Hàn Quốc đến 5 điểm.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cũng từng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sức mạnh của hai CLB Campuchia.

Trong bài bình luận ngày 15-10 đăng trên nền tảng Sina, cây bút có biệt danh Zhongchao Qiupingjun nhận xét rằng Svay Rieng không chỉ cầm hòa Shanghai Shenhua 0-0 mà còn chơi lấn lướt đại diện Trung Quốc.

Theo bài viết, Svay Rieng kiểm soát bóng đến 61%, tung ra nhiều hơn Shanghai Shenhua 13 cú sút. Tác giả thừa nhận trận đấu khiến ông lần đầu thực sự cảm nhận được sức mạnh của một CLB hàng đầu Campuchia.

Bài bình luận còn gọi chiến thắng 2-1 của Phnom Penh Crown trước Gangwon FC ngay trên sân khách là một trong những bất ngờ lớn nhất lượt đấu.

Những phản ứng này cho thấy các đại diện Campuchia không còn đơn thuần được nhìn nhận như những đội bóng yếu có khả năng tạo bất ngờ.

Dù thành tích cấp CLB chưa phản ánh toàn bộ sức mạnh của bóng đá quốc gia, việc liên tiếp có kết quả tốt trước các đại diện Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Hong Kong đang giúp bóng đá Campuchia nhận được sự tôn trọng ngày càng lớn tại đấu trường châu Á.

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Chiến thắng của đội U15 tại World Cup 2026 giúp Tây Ban Nha nâng số danh hiệu đương kim vô địch ở các cấp độ nam và nữ lên con số 9, thiết lập một chuỗi thống trị hiếm thấy trong lịch sử bóng đá thế giới.

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    Chủ đề: Svay Rieng AFC Champions League châu Á Campuchia AFC

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