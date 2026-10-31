Malaysia gây bức xúc vì 'trọng nam khinh nữ' ở SEA Games

Việt Nam không có cơ hội bảo vệ HCV futsal nữ ở SEA Games 2027 tại Malaysia - Ảnh tư liệu

Ngày 30-10, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chính thức thông qua chương trình thi đấu SEA Games 2027, gồm 43 môn với 473 nội dung tranh huy chương, do Malaysia làm chủ nhà.

Đáng chú ý, futsal nam được giữ lại nhưng futsal nữ bị loại. Quyết định này khiến tuyển futsal nữ Việt Nam mất cơ hội bảo vệ tấm HCV lịch sử vừa giành được tại SEA Games 2025.

Quyết định khó hiểu của Malaysia

Điều đáng nói là tại SEA Games 2025 ở Thái Lan, futsal nữ có đến 6 đội tham dự, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar và Philippines. Trong khi đó, futsal nam chỉ có 5 đội tranh tài.

Như vậy, nếu xét riêng số lượng quốc gia tham dự ở kỳ đại hội gần nhất, futsal nữ thậm chí có sự hiện diện rộng rãi hơn nam.

Giải đấu năm 2025 còn chứng kiến bước ngoặt lịch sử khi Việt Nam đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết, chấm dứt sự thống trị của tuyển nữ Thái Lan sau 5 lần tổ chức trước đó.

Việc loại futsal nữ vì thế không chỉ ảnh hưởng đến nhà đương kim vô địch Việt Nam, mà còn khiến các đội tuyển trong khu vực mất đi một sân chơi quan trọng.

Theo hãng thông tấn Bernama, ông Nur Azmi Ahmad, Phó chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia, cho biết các thành viên SEAGF không phản đối danh sách thi đấu được thông qua ngày 30-10.

"Tôi đã tạo cơ hội để họ đặt câu hỏi, nhưng mọi người đều hiểu rõ quyết định. Không có ý kiến nào về những môn thể thao được lựa chọn", ông nói.

Tuy nhiên, đây là phát biểu về toàn bộ chương trình thi đấu. Đến nay, chưa có lời giải thích cụ thể được công bố về việc vì sao futsal nữ bị loại trong khi futsal nam tiếp tục góp mặt.

Trên thực tế, các diễn đàn bóng đá khu vực như ASEAN Football (của chính Malaysia), SeAsia Goal, hay Pantip ghi nhận làn sóng chỉ trích từ CĐV vì loại futsal nữ khỏi SEA Games.

Chính Malaysia từng cảnh báo về bất bình đẳng giới

Đáng chú ý, vấn đề bất bình đẳng giới trong futsal từng được chính giới Malaysia đề cập. Năm 2021, nghị sĩ P. Prabakaran phát biểu trước Quốc hội Malaysia rằng thể thao nữ chịu nhiều thiệt thòi về tài trợ, tiền thưởng và sự quan tâm của truyền thông.

"Đội bóng đá nam của chúng ta được quan tâm nhiều hơn đội nữ. Điều tương tự cũng xảy ra với futsal, điền kinh và các môn khác", ông nói, theo Free Malaysia Today.

Năm 2024, futsal nữ cũng từng bị loại khỏi Đại hội thể thao toàn quốc Malaysia (SUKMA) do không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 6 bang tham dự.

Việt Nam và Thái Lan thường thống trị sân chơi futsal nữ - Ảnh tư liệu

Khi ấy, ông Abdul Karim Rahman Hamzah, Bộ trưởng phụ trách thể thao bang Sarawak, bày tỏ sự thất vọng và đề nghị xem xét lại quy định.

"Làm sao chúng ta có thể phát triển một môn thể thao nếu nội dung đó liên tục bị loại bỏ hoặc hủy bỏ ở các đại hội cấp quốc gia?", ông đặt câu hỏi.

Đáng chú ý, đến SUKMA 2026, Malaysia đã tổ chức trở lại cả futsal nam lẫn nữ, với bang Selangor giành HCV ở cả hai nội dung.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, khảo sát 76 nữ cầu thủ futsal Malaysia, cũng ghi nhận những rào cản về định kiến giới, sự công nhận, hỗ trợ tài chính và cơ hội phát triển.

Dĩ nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Malaysia loại futsal nữ tại SEA Games 2027 vì động cơ phân biệt giới tính. Câu chuyện đơn giản có thể chỉ nằm ở căn bệnh thành tích quen thuộc của các kỳ SEA Games, khi nước chủ nhà thẳng tay loại những môn mình không có thế mạnh.

Tại SEA Games 2027, chủ nhà Malaysia gạch tên những môn vật, đua thuyền, kickboxing... Nhưng điều đáng nói là với futsal, họ chọn giữ lại nam và bỏ đi sân chơi của nữ - không khỏi làm dấy lên tranh cãi "trọng nam khinh nữ".

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