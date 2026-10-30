Chủ nhà Malaysia cắt hàng loạt môn thế mạnh của Việt Nam ở SEA Games 2027

VĐV Nguyễn Thị Hương là một trong những ngôi sao đoạt nhiều huy chương nhất cho Việt Nam tại SEA Games - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ngày 30-10, Ban điều hành Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chính thức thông qua chương trình thi đấu SEA Games 34, diễn ra tại Malaysia vào năm 2027. Với chương trình thi đấu này, Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi.

Theo thông báo từ Ủy ban Olympic Malaysia (OCM), đại hội sẽ có 43 môn với 473 nội dung tranh huy chương. Con số này giảm 19 nội dung so với phương án dự kiến khoảng 492 nội dung được ban tổ chức Malaysia công bố giữa tháng 10.

Đáng chú ý, SEA Games 2025 tại Thái Lan có 573 nội dung của 50 môn thể thao. Như vậy, kỳ đại hội tiếp theo sẽ giảm tới 100 bộ huy chương, đồng thời loại bỏ nhiều môn vốn mang về thành tích lớn cho Việt Nam.

Hàng loạt "mỏ vàng" của Việt Nam biến mất

Trong số các môn bị loại, đáng tiếc nhất đối với Việt Nam là vật. Tại SEA Games 2025, đội tuyển vật Việt Nam giành tới 10 HCV, trở thành một trong những đội tuyển đóng góp nhiều nhất vào thành tích chung.

Những gương mặt như: Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định, Phạm Như Duy, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh hay Nguyễn Thị Mỹ Linh đều từng bước lên bục cao nhất tại Thái Lan.

Tuy nhiên, toàn bộ môn vật không có tên trong chương trình SEA Games 2027. Điều này đồng nghĩa các đô vật Việt Nam không còn cơ hội bảo vệ thành tích tại kỳ đại hội sắp tới.

Một tổn thất lớn khác đến từ đua thuyền, khi cả rowing và canoeing đều bị loại khỏi chương trình thi đấu.

Tại SEA Games 2025, rowing Việt Nam giành 4 HCV. Trong đó có chiến thắng của đội thuyền bốn nữ một mái chèo gồm Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh.

Trong khi đó, canoeing đóng góp 2 HCV, đều ở các nội dung đôi nữ với sự góp mặt của Nguyễn Thị Hương. Nếu tính thêm 2 HCV ở môn đua thuyền truyền thống, nhóm môn đua thuyền đã mang về tổng cộng 8 HCV cho Việt Nam tại SEA Games 2025.

Thế nhưng cả ba môn này đều vắng mặt ở Malaysia năm 2027.

Không chỉ vậy, những môn như kickboxing, jujitsu, cờ vua và bóng ném cũng bị loại khỏi chương trình chính thức.

Nhiều môn thế mạnh của Việt Nam như kickboxing cũng không có mặt tại SEA Games 2027 - Ảnh: NAM TRUNG

Tại SEA Games 2025, kickboxing Việt Nam giành 2 HCV nhờ Nguyễn Quang Huy và Hoàng Thị Thùy Giang. Jujitsu có 1 HCV của Đặng Đình Tùng, trong khi cờ vua đóng góp 2 HCV và đội tuyển bóng ném nữ giành thêm 1 HCV.

Tính tổng cộng, tám môn gồm vật, rowing, canoeing, đua thuyền truyền thống, kickboxing, jujitsu, cờ vua và bóng ném đã mang về 24 HCV cho Việt Nam tại SEA Games 2025.

Con số này tương đương 27,6% tổng số 87 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành được để xếp thứ ba toàn đoàn tại Thái Lan.

Cần nhấn mạnh đây là số HCV Việt Nam từng giành được ở những môn không còn tổ chức, chứ không có nghĩa đoàn thể thao Việt Nam chắc chắn mất đúng 24 HCV tại SEA Games 2027. Thành tích thực tế còn phụ thuộc phong độ vận động viên, đối thủ và chương trình thi đấu từng nội dung.

Môn Olympic bị loại, các môn mới được bổ sung

Đáng chú ý, vật, rowing và canoeing đều thuộc hệ thống thi đấu Olympic. Tuy nhiên, cả ba lại không được đưa vào SEA Games 2027.

Thể thao Việt Nam từng nỗ lực đề nghị bổ sung các môn thế mạnh vào chương trình đại hội. Hồi tháng 5-2026, Ủy ban Olympic Việt Nam đã gửi đề xuất tổ chức thêm vật, jujitsu và vovinam, nhưng những đề xuất này không được chấp thuận.

Riêng vovinam từng mang về 7 HCV cho Việt Nam tại SEA Games 2023 ở Campuchia. Môn võ này đã không được tổ chức ở SEA Games 2025 và tiếp tục vắng mặt tại Malaysia năm 2027.

Trong khi đó, chủ nhà Malaysia đưa thêm năm môn vào chương trình thi đấu, gồm khiêu vũ thể thao, hockey trên băng, kabaddi, padel và teqball.

Teqball sẽ được đưa vào SEA Games 2027 - Ảnh tư liệu

Theo Hãng tin Bernama, trong quá trình xem xét chương trình thi đấu, SEAGF nhận được 30 đề xuất bổ sung môn từ các ủy ban Olympic quốc gia. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có năm môn được chấp thuận.

Việc thay đổi chương trình thi đấu đặt ra thách thức không nhỏ cho Việt Nam. Bên cạnh những môn đã bị loại hoàn toàn, việc tổng số nội dung giảm mạnh cũng đòi hỏi phải đánh giá lại cơ hội huy chương ở các môn còn được tổ chức.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ phải trông chờ nhiều hơn vào các môn thế mạnh còn hiện diện như điền kinh, bơi lội, bắn súng, karate, taekwondo, đấu kiếm và wushu.

Phát biểu sau cuộc họp ngày 30-10, ông Nur Azmi Ahmad, Chủ tịch Ban điều hành SEAGF, cho biết việc thông qua danh sách 473 nội dung giúp 11 ủy ban Olympic quốc gia trong khu vực có cơ sở rõ ràng hơn để lập kế hoạch và tăng cường công tác chuẩn bị.

SEA Games 34 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 29-9-2027 tại bốn cụm địa điểm gồm Kuala Lumpur, Sarawak, Penang và Johor. Việc chương trình thi đấu đã được chốt cũng đồng nghĩa thể thao Việt Nam phải sớm điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị lực lượng, trong bối cảnh gần 28% số HCV của kỳ đại hội trước đến từ những môn không còn được tổ chức.