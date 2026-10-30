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Việt Nam nỗ lực có huy chương tại Olympic trẻ

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao trẻ thế giới (Olympic trẻ) 2026, với hy vọng có huy chương.

Việt Nam nỗ lực có huy chương tại Olympic trẻ - Ảnh 1.

Olympic trẻ là sân chơi giúp các kình ngư như Nguyễn Thúy Hiền phát triển cho tương lai - Ảnh: TTO

Olympic trẻ 2026 diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11 tại Senegal, quy tụ khoảng 2.700 VĐV tham gia ở 25 môn thể thao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một sự kiện Olympic được tổ chức tại châu Phi.

Đến với kỳ đại hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 18 thành viên, trong đó có 10 VĐV tranh tài ở 7 môn thi là vật bãi biển, wushu, bơi, taekwondo, cầu lông, xe đạp và điền kinh.

Với số lượng VĐV không quá đông và chất lượng, nên mục tiêu của đoàn là cố gắng có huy chương. Trong đó vật bãi biển và wushu được xem là những niềm hy vọng lớn nhất.

Ở môn vật bãi biển, Lò Thị Hồng là gương mặt đáng chú ý sau khi giành huy chương vàng hạng 45kg tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026, đồng thời đăng quang ở giải trẻ châu Á.

Bên cạnh Lò Thị Hồng, hai đô vật Phạm Văn Dương và Hà Lý Quý Bảo cũng được chờ đợi tạo ra bất ngờ.

Một niềm hy vọng khác là Nguyễn Khắc Lê Hoàng ở môn wushu. VĐV này từng giành huy chương vàng tại Giải vô địch thái cực quyền trẻ thế giới 2026. Đây cũng là lần đầu mà wushu được đưa vào thi đấu tại Olympic trẻ, nên cơ hội cho Lê Hoàng thể hiện là rất nhiều.

Vượt trên mục tiêu huy chương đơn thuần, chuyến tranh tài tại Senegal đóng vai trò then chốt giúp ngành thể thao đo lường vị trí thực tế trên bản đồ thế giới, tạo thước đo chuẩn xác để rà soát lực lượng và xây dựng lộ trình đầu tư chuyên sâu cho các VĐV trẻ hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sáng lập từ năm 2010 dành cho lứa tuổi từ 18 trở xuống, đấu trường này từng chứng kiến những đỉnh cao của thể thao Việt Nam qua các tấm huy chương vàng lịch sử của: Thạch Kim Tuấn (2010, cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (2014, bơi), Nguyễn Huy Hoàng (2018, bơi) và Ngô Sơn Đỉnh (2018, cử tạ).

Danh sách các VĐV Việt Nam tham dự Olympic trẻ 2026:

- Bơi: Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy.

- Điền kinh: Đồng Thị Hường.

- Xe đạp: Nguyễn Khang Hà My.

- Taekwondo: Nguyễn Trương Nhật Huy.

- Cầu lông: Nguyễn Thị Thu Huyền.

- Vật bãi biển: Lò Thị Hồng, Phạm Văn Dương, Hà Lý Quý Bảo.

- Wushu: Nguyễn Khắc Lê Hoàng.

Việt Nam nỗ lực có huy chương tại Olympic trẻ - Ảnh 2.VĐV 14 tuổi khổ sở khi dân Trung Quốc đến nhà trộm cả mít

Những phiền toái mà người hùng Olympic trẻ tuổi của thể thao Trung Quốc gặp phải chưa dừng lại.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: olympic Ánh Viên Nguyễn Thị Ánh Viên Thể thao Việt Nam Olympic trẻ

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