Cậu bé 3 tuổi đi vào lịch sử với tài chơi billiards không tưởng

Jude Owens đi vào lịch sử thể thao thế giới với tài đánh billiards siêu đẳng khi mới 3 tuổi - Ảnh: INDEPENDENT

Tổ chức Guinness World Records mới đây đã công bố danh sách 8 tài năng trẻ (Young Achievers) được vinh danh trong ấn bản năm 2027, trong đó có cậu bé từng khiến làng billiards (bida) phát sốt - Jude Owens.

Đây là những gương mặt dưới 16 tuổi có thành tích đặc biệt trong nhiều lĩnh vực, từ thể thao, khoa học đến nghệ thuật.

Jude Owens, sinh ngày 14-12-2022 tại Anh, là người nhỏ tuổi nhất danh sách. Dù chưa tròn 4 tuổi, cậu bé đã sở hữu hai kỷ lục Guinness thế giới nhờ những đường cơ billiards điêu luyện.

Tháng 9-2025, khi mới 2 tuổi 261 ngày, Jude trở thành người trẻ nhất thực hiện thành công kỹ thuật double pot trong snooker. Đây là cú đánh đưa hai bi mục tiêu vào hai lỗ khác nhau chỉ bằng một lần đánh bi cái.

Chỉ 41 ngày sau, Jude tiếp tục lập kỷ lục ở tuổi 2 năm 302 ngày với kỹ thuật bank shot trong pool, đưa bi mục tiêu chạm băng trước khi rơi xuống lỗ.

Những đoạn video ghi lại màn biểu diễn của Jude khiến nhiều người thích thú.

Do chiều cao khiêm tốn, cậu phải đứng trên ghế, thậm chí nằm lên bàn mới có thể thực hiện một số cú đánh. Dù vậy, Jude vẫn điều khiển cây cơ khá thuần thục.

Tài nghệ chơi billiards không tưởng của Owens - Nguồn: YouTube

Theo Guinness, Jude bắt đầu làm quen với billiards từ chiếc bàn mini được cha là Luke Owens mua tặng. Cậu nhanh chóng chuyển sang bàn tiêu chuẩn và thể hiện khả năng đặc biệt với những cú đánh kỹ thuật.

Tài năng của Jude đã được các danh thủ như Jimmy White, Kyren Wilson và John Parrott chú ý. Cậu còn được giới thiệu đặc biệt tại Giải vô địch snooker Vương quốc Anh 2025 và trở thành một trong những người trẻ nhất được biết đến có hợp đồng tài trợ trong môn này.

Trong thông tin cập nhật tháng 9-2026, Guinness tiếp tục ghi nhận bước tiến của Jude. Cha cậu bày tỏ hy vọng con trai có thể trở thành nhà vô địch thế giới trong tương lai.

Tuy nhiên, gia đình không muốn gây áp lực lên cậu bé. Theo mẹ Jude, việc chơi billiards hiện chủ yếu là sở thích, thường chỉ diễn ra khoảng một lần mỗi tuần. Ngoài billiards, Jude còn yêu thích bóng đá và là cổ động viên Manchester United.

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