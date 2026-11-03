Dự đoán tỉ số Champions League: Atletico Madrid gây bất ngờ trước Bayern Munich

Quả bóng vàng 2026 Harry Kane được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn trước hàng phòng ngự đội chủ nhà - Ảnh: AFP

Sau 3 lượt trận, Bayern Munich tạm đứng hạng 14 với 5 điểm, hơn Atletico Madrid 2 bậc và 1 điểm.

Vì thế, một chiến thắng tại sân Metropolitano sẽ giúp Atletico vượt qua đối thủ. Cũng tại đây, Atletico đã đánh bại Man United 2-0 để giành trận thắng đầu tiên ở Champions League mùa này.

Phong độ gần đây nghiêng về phía đội chủ nhà. Kể từ sau khởi đầu chật vật, Atletico thắng 9 trong 10 trận bất bại trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 6 trận.

Chiến thắng 2-0 trước Levante cuối tuần qua giúp họ tiếp tục bám đuổi Barca tại La Liga, với khoảng cách chỉ 2 điểm sau 11 vòng.

Điều đáng chú ý là Atletico vẫn ghi bàn đều đặn trong khi duy trì sự chắc chắn. Qua 6 trận sân nhà mùa này, họ ghi 13 bàn, thắng năm trận và hòa một.

Julian Alvarez nhiều khả năng đá cặp với Lee Kang In trên hàng công, còn Pablo Barrios và Morten Hjulmand được dự đoán sẽ đảm nhiệm khu trung tuyến.

Bên kia chiến tuyến, Bayern cũng bất bại trong năm chuyến làm khách gần nhất, ghi 10 bàn nhưng để lọt lưới 7 lần và có tới ba trận hòa. Hai lượt gần nhất ở Champions League cũng cho thấy vấn đề của đội bóng Đức.

Bayern ghi tổng cộng 5 bàn trước Viking FK và Arsenal, nhưng chỉ giành được 2 điểm sau các trận hòa 3-3 và 2-2.

Harry Kane vẫn là mối đe dọa lớn nhất với Atletico. Tuy nhiên, Bayern thiếu Luis Diaz, còn khả năng ra sân của Michael Olise vẫn bỏ ngỏ sau trận hòa Dortmund 2-2. Thủ môn thứ 3 Sven Ulreich có thể phải bắt chính nếu cả Manuel Neuer lẫn Jonas Urbig đều không kịp bình phục.

Với tương quan đó, Sports Mole nghiêng về một chiến thắng sít sao cho thầy trò Simeone.

Dự đoán: Atletico Madrid 2-1 Bayern Munich.

Đội hình dự kiến: Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Alvarez, Lee. Bayern Munich: Ulreich; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Karl, Brown, Davies; Kane.