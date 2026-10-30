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Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Chelsea 'vùi dập' Man United

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Sau hai thất bại liên tiếp ở giải quốc nội, Chelsea đang khát khao giành chiến thắng để lấy lại phong độ. Trong bối cảnh đó, Man United trở thành mục tiêu hàng đầu của ‘The Blues’.

Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Chelsea 'vùi dập' Man United - Ảnh 2.

Đội chủ nhà Chelsea được đánh giá cao hơn trong trận đấu với Man United ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS

Chelsea tiếp đón Man United lúc 19h30 ngày 31-10, ở vòng 9 Premier League (Ngoại hạng Anh) 2026-2027. Lợi thế sân nhà cùng hàng công đang có phong độ ổn định giúp thầy trò HLV Xabi Alonso được đánh giá cao hơn.

Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Michael Carrick. Sau 8 vòng đấu, đội bóng thành Manchester mới có 7 điểm, đứng thứ 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường càng khiến áp lực đè nặng lên ban huấn luyện.

Thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford ở vòng trước phơi bày nhiều vấn đề của “Quỷ đỏ”. Hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, khả năng chống phản công thiếu chắc chắn, trong khi hàng công chưa tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Bên cạnh chuyên môn, những bất ổn trong phòng thay đồ cũng khiến tình hình thêm phức tạp. Bruno Fernandes bị HLV Carrick xếp dự bị ở trận gặp Bournemouth sau những tranh cãi liên quan đến chiến thuật. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát trước Chelsea.

Chelsea cũng không có sự chuẩn bị lý tưởng khi vừa thua Tottenham 0-2 tại Premier League, trước khi bị Liverpool loại khỏi Cúp Liên đoàn sau loạt luân lưu. Song, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn sở hữu sức tấn công đáng gờm, với 17 bàn thắng trong 5 trận sân nhà gần nhất.

HLV Alonso còn phải tính toán bài toán nhân sự khi Joao Pedro chưa thể trở lại vì chấn thương, còn Reece James dự kiến nghỉ hết năm. Cole Palmer đã hoàn tất án treo giò một trận và có thể góp mặt, trong khi Danny Welbeck là phương án được cân nhắc để thay thế Joao Pedro trên hàng công.

Theo siêu máy tính Opta, Chelsea có 51,8% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng Man United có trận thắng đầu tiên sau 9 trận chỉ là 23,7%. Xác suất hai đội chia điểm được dự đoán ở mức 24,6%, cho thấy đội chủ nhà đang chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Dự đoán: Chelsea thắng chung cuộc trước Man United với tỉ số 3-1. Trước đó, đội chủ nhà dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Chelsea 'vùi dập' Man United - Ảnh 3.Man United ra quyết định về số phận HLV Carrick

Ban lãnh đạo Manchester United quyết định chưa sa thải HLV Michael Carrick, bất chấp chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng và nguy cơ đội bóng rơi xuống nhóm xuống hạng Premier League.

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ANH HÀO
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    Chủ đề: Cole Palmer thành Manchester Michael Carrick chelsea Old Trafford

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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