Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man United 'chìm sâu' trong khủng hoảng

Man United được dự đoán sẽ có trận đấu khó trước Bournemouth ở vòng 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh: AP

Man United sẽ tiếp đón Bournemouth lúc 21h ngày 25-10 trên sân Old Trafford, trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với đội chủ nhà khi HLV Carrick đang chịu sức ép lớn sau chuỗi kết quả đáng thất vọng.

Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League nối dài chuỗi trận không thắng của Man United trên mọi đấu trường. Trước đó, trận hòa Leeds United 1-1 tại Ngoại hạng Anh cũng cho thấy “Quỷ đỏ” vẫn chưa tìm được cách duy trì thế trận ổn định và kiểm soát tốt nhịp độ thi đấu.

Vấn đề của Man United không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn mà còn xuất phát từ hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn. Khi tuyến giữa không gây đủ sức ép, các khoảng trống nhanh chóng xuất hiện, khiến hàng thủ dễ bị tổn thương trước những pha phản công của đối thủ.

Trong khi đó, Bournemouth không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của HLV Marco Rose đang có tinh thần tốt sau chiến thắng 3-0 trước AC Milan tại Europa League, nối tiếp thắng lợi 2-0 trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh.

Sức mạnh của Bournemouth nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh và khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Marcus Tavernier là một trong những nhân tố đáng chú ý, trong khi tài năng trẻ Junior Kroupi mang đến thêm phương án tấn công cho đội khách.

Đáng lo hơn với Man United, Bournemouth đã bất bại trong 6 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, gồm 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Thành tích này cho thấy đội khách đủ khả năng gây khó khăn cho “Quỷ đỏ” ngay tại Old Trafford.

Dù có lợi thế sân nhà, Man United khó tạo được sự yên tâm nếu tiếp tục mắc sai lầm trong phòng ngự và bế tắc khi tổ chức tấn công. Bournemouth có thể tận dụng tình thế đó để tạo bất ngờ, đẩy đoàn quân HLV Carrick lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Dự đoán: Bournemouth dẫn Man United 1-0 trong hiệp 1. Chung cuộc, Man United thất bại 1-2.



Đội hình dự kiến: Man United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot; Tielemans, Andrey Santos; Cunha, Fernandes, Mbeumo; Zirkzee. Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson.