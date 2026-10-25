Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man United 'chìm sâu' trong khủng hoảng

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Trước một Bournemouth đang thi đấu ổn định, Man United được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn và nhận thất bại ngay trên sân nhà Old Trafford.

Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man United 'chìm sâu' trong khủng hoảng - Ảnh 1.

Man United được dự đoán sẽ có trận đấu khó trước Bournemouth ở vòng 8 Ngoại hạng Anh - Ảnh: AP

Man United sẽ tiếp đón Bournemouth lúc 21h ngày 25-10 trên sân Old Trafford, trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với đội chủ nhà khi HLV Carrick đang chịu sức ép lớn sau chuỗi kết quả đáng thất vọng.

Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League nối dài chuỗi trận không thắng của Man United trên mọi đấu trường. Trước đó, trận hòa Leeds United 1-1 tại Ngoại hạng Anh cũng cho thấy “Quỷ đỏ” vẫn chưa tìm được cách duy trì thế trận ổn định và kiểm soát tốt nhịp độ thi đấu.

Vấn đề của Man United không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn mà còn xuất phát từ hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn. Khi tuyến giữa không gây đủ sức ép, các khoảng trống nhanh chóng xuất hiện, khiến hàng thủ dễ bị tổn thương trước những pha phản công của đối thủ.

Trong khi đó, Bournemouth không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của HLV Marco Rose đang có tinh thần tốt sau chiến thắng 3-0 trước AC Milan tại Europa League, nối tiếp thắng lợi 2-0 trước Sunderland ở Ngoại hạng Anh.

Sức mạnh của Bournemouth nằm ở khả năng chuyển trạng thái nhanh và khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Marcus Tavernier là một trong những nhân tố đáng chú ý, trong khi tài năng trẻ Junior Kroupi mang đến thêm phương án tấn công cho đội khách.

Đáng lo hơn với Man United, Bournemouth đã bất bại trong 6 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, gồm 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Thành tích này cho thấy đội khách đủ khả năng gây khó khăn cho “Quỷ đỏ” ngay tại Old Trafford.

Dù có lợi thế sân nhà, Man United khó tạo được sự yên tâm nếu tiếp tục mắc sai lầm trong phòng ngự và bế tắc khi tổ chức tấn công. Bournemouth có thể tận dụng tình thế đó để tạo bất ngờ, đẩy đoàn quân HLV Carrick lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Dự đoán: Bournemouth dẫn Man United 1-0 trong hiệp 1. Chung cuộc, Man United thất bại 1-2.

Đội hình dự kiến:

Man United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot; Tielemans, Andrey Santos; Cunha, Fernandes, Mbeumo; Zirkzee.

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson.

Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man United 'chìm sâu' trong khủng hoảng - Ảnh 3.'Truyền nhân Messi' gây sốt tại Champions League

Tỏa sáng trong chiến thắng hủy diệt 4-1 của Como trước Man United tại Champions League, 'truyền nhân Messi' Nico Paz đang tạo nên cơn sốt trên khắp các mặt báo châu Âu.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ANH HÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bournemouth Old Trafford Man United Ngoại hạng Anh khủng hoảng

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất