Bảng xếp hạng Champions League: Man United cận kề nhóm bị loại - Ảnh: UEFA

Rạng sáng 22-10, lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026-2027 đã khép lại. Man United có 3 điểm, hiệu số -1 và đồng hạng 20 với Inter Milan. Đội bóng của HLV Michael Carrick vẫn nằm trong nhóm có suất dự vòng play-off, nhưng vị trí khá mong manh.

Đáng chú ý, Sabah đứng thứ 25, vị trí đầu tiên thuộc nhóm bị loại, cũng có 3 điểm như “quỷ đỏ” nhưng hiệu số thấp hơn (-3).

Feyenoord, Lens, Bodo/Glimt, AEK Athens và Leipzig đều sở hữu 3 điểm, khiến cuộc cạnh tranh ở nửa dưới bảng xếp hạng trở nên chật chội.

Man United khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid (0-2) và Como (1-4) khiến lợi thế nhanh chóng mất đi. Qua 3 trận, “quỷ đỏ” ghi 5 bàn nhưng đã thủng lưới 6 lần.

Theo thể thức, 8 đội dẫn đầu vòng phân hạng vào thẳng vòng 16 đội. Các đội đứng từ thứ 9 đến 24 tranh vé qua vòng play-off, còn nhóm từ thứ 25 đến 36 bị loại.

Man United vẫn còn 5 trận để cải thiện tình hình, song chưa tạo được khoảng cách điểm số với nhóm nguy hiểm. Ở đầu bảng, PSG dẫn đầu với 9 điểm và hiệu số +9. Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis cũng toàn thắng cả ba trận. Stuttgart và Arsenal cùng có 7 điểm, trong khi Barca giữ vị trí thứ tám với 6 điểm. Chiến thắng đậm trước MU giúp Como vươn lên thứ chín, có 6 điểm và hiệu số +5. Man City đứng ngay sau với 6 điểm, hiệu số +4. Lượt tiếp theo, Man United tiếp Roma tại Old Trafford. Đây là cơ hội để có điểm trước khi thầy trò Carrick lần lượt đối đầu Sporting, Leipzig, Bayern Munich và Villarreal trong phần còn lại của vòng phân hạng.