Man United ra quyết định về số phận HLV Carrick

HLV Michael Carrick tạm thời được ban lãnh đạo Man United tin tưởng - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters và Sky Sports ngày 27-10, Man United đã quyết định trao thêm cơ hội cho HLV Michael Carrick. Nhà cầm quân 45 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách trước Chelsea vào ngày 31-10.

Đây là quyết định khá bất ngờ bởi trước đó HLV Carrick được cho là đứng trước nguy cơ mất việc rất cao sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford hôm 25-10.

Trận thua này kéo dài chuỗi không thắng của Man United lên 8 trận trên mọi đấu trường. Đội chủ sân Old Trafford hiện đứng thứ 16 Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Tính trên mọi đấu trường từ đầu mùa, Man United mới thắng 2 trong 12 trận. Trước khi thảm bại trước Bournemouth, họ còn để thua Como 1-4 tại Champions League.

Phong độ tệ hại khiến ban lãnh đạo Man United phải tổ chức các cuộc thảo luận khẩn cấp về tương lai của ông Carrick.

Theo Sky Sports, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm 26-10 để bàn bạc về khả năng thay HLV trưởng.

Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận, Man United quyết định tạm thời giữ Carrick. Ông vẫn trực tiếp chỉ đạo buổi tập ngày 27-10 để chuẩn bị cho trận gặp Chelsea.

Dẫu vậy, quyết định này không đồng nghĩa Carrick đã an toàn.

Phóng viên Rob Dorsett của Sky Sports nhận định việc giữ Carrick có thể xuất phát từ chuyện Man United chưa tìm được người thay thế thích hợp, thay vì ban lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng ông.

Trong khi đó, The Guardian cho biết Wilcox muốn Carrick có thêm cơ hội cải thiện thành tích, nhưng khả năng ông tiếp tục tại vị nếu Man United lại thất bại trước Chelsea vẫn rất bấp bênh.

Theo báo chí Anh, Eddie Howe và Julian Nagelsmann đang là hai ứng viên đáng chú ý cho chiếc ghế HLV trưởng Man United.

Howe, người rời Newcastle hồi tháng 7, được cho là lựa chọn ưu tiên của Wilcox. Trong khi đó, giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell đánh giá cao Nagelsmann, cựu HLV Bayern Munich và tuyển Đức.

Đáng chú ý, dù Man United đang khủng hoảng, HLV Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ động viên. Sau trận thua Bournemouth, khán giả Old Trafford đã hô vang tên ông và vỗ tay động viên, trong khi la ó các cầu thủ.

Cựu danh thủ người Anh từng giúp Man United hồi sinh ngoạn mục sau khi thay Ruben Amorim hồi tháng 1-2026. Ông đưa đội bóng cán đích thứ ba Premier League mùa trước, qua đó được bổ nhiệm chính thức vào tháng 5.

Tuy nhiên, thành công ấy nhanh chóng bị lu mờ bởi khởi đầu tồi tệ ở mùa giải mới.

Sau chuyến làm khách trước Chelsea, Man United còn phải gặp Roma tại Champions League và Aston Villa ở Premier League. Đây được xem là giai đoạn có thể quyết định tương lai của HLV Carrick tại Old Trafford.