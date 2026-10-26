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Lãnh đạo Man United âm thầm bàn chuyện sa thải Carrick

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Sau chuỗi phong độ báo động gần đây của đội bóng, ban lãnh đạo của Man United lại phải đứng trước bài toán nan giải về câu chuyện HLV.

Lãnh đạo Man United âm thầm bàn chuyện sa thải Carrick - Ảnh 2.

Michael Carrick đứng trước bờ vực bị sa thải - Ảnh: AP

Tối 25-10, tại vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Man United để thua tới 0-3 trước Bournemouth, dù được chơi trên sân nhà. Đây không phải là lần đầu họ để lại màn trình diễn bạc nhược ở mùa giải hiện tại.

Chỉ mới giữa tuần vừa rồi, "Quỷ đỏ" ra về với thất bại nặng nề 1-4 trước Como tại Champions League. Nói rộng ra thì Man United đã không thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có tới 5 trận thất bại. Chiến thắng gần nhất của họ là vào giữa tháng 9 trước đội bóng ít tên tuổi Sabah tại Champions League.

Những kết quả này đặt ra áp lực cực lớn với HLV Michael Carrick, người từng tạo ra chuỗi trận ấn tượng cuối mùa giải năm ngoái khi thay Ruben Amorim. 

Sau trận thua Bournemouth mới đây, ông vẫn tỏ ra bình thản khi chia sẻ: "Tôi hoàn toàn hiểu được tình hình hiện tại, nhưng không kỳ vọng sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Tôi yêu nơi này và mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như bình thường".

Tuy nhiên theo báo The Guardian (Anh), ban lãnh đạo của Man United đang âm thầm tìm phương án khác. Thậm chí họ đã có sẵn bản danh sách những cái tên cần liên hệ trong trường hợp sa thải Carrick.

Ứng viên số một sẽ là Eddie Howe, cựu HLV của Newcastle United. Ông Howe đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Premier League nên được xem là phù hợp với "Quỷ đỏ". Chiến lược gia này từng giúp Newcastle chấm dứt chuỗi 56 năm "trắng tay" bằng chức vô địch Cúp liên đoàn Anh năm 2025.

Cái tên tiếp theo được nhắm đến là Julian Nagelsmann, cựu HLV của Bayern Munich và đội tuyển Đức. Cuối cùng là Unai Emery, người đang dẫn dắt Aston Villa và được cho là sẽ tốn nhiều tiền hơn để Man United có thể đàm phán thành công.

Lãnh đạo Man United âm thầm bàn chuyện sa thải Carrick - Ảnh 2.'Truyền nhân Messi' gây sốt tại Champions League

Tỏa sáng trong chiến thắng hủy diệt 4-1 của Como trước Man United tại Champions League, 'truyền nhân Messi' Nico Paz đang tạo nên cơn sốt trên khắp các mặt báo châu Âu.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: sa thải Man United Michael Carrick

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