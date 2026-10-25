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Bruno Fernandes ngồi trên ghế dự bị, Man United thua tan tác Bournemouth tại Old Trafford

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Tối 25-10, Man United tiếp tục gây thất vọng khi để thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Bruno Fernandes bị đày trên ghế dự bị, Man United thua tan tác Bournemouth tại Old Trafford - Ảnh 1.

Bruno dự bị trong trận thua của Man United - Ảnh: REUTERS

Trận này, HLV Michael Carrick đã đẩy đội trưởng Bruno Fernandes lên ghế dự bị và xếp Mason Mount thay thế. Không cần giải thích, ai cũng hiểu rằng HLV Carrick muốn "trừng phạt" thủ quân của Man United sau khi tiền vệ này công khai chỉ trích chiến thuật của ông. 

Không có Bruno Fernandes - người chơi khá tệ ở các trận đấu trước đó - nhưng Man United cũng không thể trình diễn bộ mặt khá hơn. 

Hàng tiền vệ của đội chủ nhà với Andrey Santos, Carlos Baleba, Youri Tielemans và Mount đã để đối thủ bóp nghẹt.

Man United không thể triển khai bóng và phải phát bóng dài từ tuyến dưới cho Amad Diallo hay Bryan Mbeumo. 

Trong bối cảnh hàng công Man United tỏ ra khá bế tắc thì hàng thủ của họ tiếp tục mắc sai lầm. 

Bruno Fernandes bị đày trên ghế dự bị, Man United thua tan tác Bournemouth tại Old Trafford - Ảnh 2.

Mbeumo đơn độc trên hàng công Man United - Ảnh: MAN UNITED

Nhưng phải đến cuối hiệp 1, Bournemouth mới tận dụng được những món quà của hàng thủ Man United. 

Phút 38, Justin Kluivert thả bóng ra phía sau lưng hàng thủ Man United để Rayan thoát xuống đệm bóng ghi bàn mở tỉ số. 9 chiếc áo đỏ xuất hiện trong vòng cấm đội nhà nhưng không ai theo kèm Rayan để cầu thủ người Brazil thoát xuống một cách dễ dàng.

Chỉ 5 phút sau, thảm họa chính thức đổ xuống Old Trafford khi Leny Yoro có pha trượt chân tai hại tạo cơ hội cho Adrien Truffert cướp bóng trước khi căng ngang cho Marcus Tavernier đệm bóng ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Bournemouth.

Chứng kiến màn trình diễn bạc nhược của đội nhà, một số CĐV trên sân Old Trafford đã bỏ ra về khi hiệp 1 chưa kết thúc. Trên khán đài, giới chủ của Man United ngồi trầm ngâm rồi lắc đầu ngao ngán. 

HLV Carrick đứng chết lặng ở khu kỹ thuật với đôi mắt đỏ ngầu. Còn Bruno Fernandes kéo áo khoác che lại nửa khuôn mặt.

Sau giờ nghỉ, Matheus Cunha được tung vào sân thay cho Youri Tielemans. Tuy nhiên, thế trận của Man United không được cải thiện. Hàng thủ vẫn luống cuống khi bị đối thủ pressing trong khi hàng tiền vệ không đủ khả năng luân chuyển bóng. 

Bruno Fernandes bị đày trên ghế dự bị, Man United thua tan tác Bournemouth tại Old Trafford - Ảnh 3.

Cunha bất lực trong thất bại của Man United - Ảnh: MAN UNITED

Trong thế trận như vậy, Man United đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba khi Evanilson đi bóng qua cả thủ thành Senne Lammens rồi dứt điểm vào khung thành trống. Bị thủng lưới 3 bàn, HLV Carrick vẫn nhất quyết không tung Bruno Fernandes vào sân.

Bruno Fernandes đã ra ngoài khởi động nhưng rồi anh trở lại ghế dự bị. Trận đấu này có thể là giọt nước làm tràn ly đẩy quan hệ giữa Carrick và Bruno Fernandes rơi vào thế không còn cứu vãn được nữa. 

Còn về Carrick, chiếc ghế của HLV này đang lung lay hơn bao giờ hết. Thua Bournemouth, Man United rơi xuống vị trí thứ 16 với 7 điểm, hơn nhóm rớt hạng 1 điểm.

Bruno Fernandes 'bị đày' trên ghế dự bị, Man United thua tan tác Bournemouth tại Old Trafford - Ảnh 4.Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Man United 'chìm sâu' trong khủng hoảng

Trước một Bournemouth đang thi đấu ổn định, Man United được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn và nhận thất bại ngay trên sân nhà Old Trafford.

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    Chủ đề: Man United Bournemouth Bruno Fernandes Old Trafford Premier Legue

    Dòng sự kiện: Premier League

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